Vier nieuwe melodieën voor Brugse beiaard, waaronder ‘k En Brugge in m’n Herte

Het automatische spel van de Brugse beiaard, te vergelijken met een gigantische muziekdoos, krijgt na vier jaar nieuwe melodieën. En daar hoort ook ‘k En Brugge in m’n Herte bij, de evergreen van Benny Scott die vorig jaar tot volkslied van Brugge werd uitgeroepen.

Een eenvoudig klusje is het niet: het voorzien van het automatische spel van de beiaard in de Halletoren van nieuwe melodieën. Het gigantische instrument dateert uit 1748 en weegt maar liefst 6 ton. Een aantal stadsmedewerkers zullen er in totaal zo’n drie weken aan bezig zijn.

Grootste ter wereld

In de trommel zitten 30.500 gaatjes. De positie en het aantal pinnen dat erin gestoken wordt, bepalen de melodie die via de klokken wordt afgespeeld. “Ik vergelijk het met een grote muziekdoos of muziektrommel”, zegt stadsbeiaardier Wim Berteloot.

“In zijn soort is het de grootste ter wereld. De trommel wordt aangedreven door de beweging van het uurwerk van het belfort en zorgt op het kwartier, op het halfuur en op het uur voor een melodietje.”

Sociale en economische betekenis

Het hele idee komt voort uit lang vervlogen tijden toen het luiden van klokken op het uur een belangrijke sociale en economische betekenis had in de stad. Met het luiden van de klok werd bijvoorbeeld aangegeven wanneer de stadspoorten moesten geopend en gesloten worden.

“Of ze gaven het begin en einde van de werktijd aan. Maar omdat er gaandeweg steeds meer lawaai kwam in de stad, was het niet altijd mogelijk om te letten op het luiden van de klok. Daarom werd besloten om de tijdsindicatie door de klok te laten voorafgaan door een melodietje; om de aandacht te trekken dus. Pas later werd aan de klokken ook een klavier gekoppeld.”

Uitstel door corona

Schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V) wijst er op dat normaal om de twee jaar, telkens in de paasperiode, nieuwe melodietjes aangebracht worden op deze manier.

“Maar door corona hebben we dat twee keer moeten uitstellen. Onze stadsmedewerkers moeten hiervoor immers in een erg kleine ruimte werken en zelfs in de trommel kruipen om de pinnen vast te zetten met moeren. En tijdens de coronacrisis was dit niet verantwoord, gelet het besmettingsgevaar. Vandaar dat het intussen vier jaar geleden is.”

Vier nieuwe melodieën

Maar nu komen er dus vier nieuwe melodieën, waaronder twee van de klassieke componist Beethoven. “En natuurlijk wilden we ook ons officiële Brugse volkslied laten weerklinken. Dus ieder uur om het kwartier zal de melodie van ‘k En Brugge in m’n Herte van Benny Scott te horen zijn, minstens twee jaar lang”, klinkt Nico Blontrock enthousiast.

De nieuwe melodieën zullen te horen zijn na de paasvakantie. Benny Scott zelf, ook aanwezig bij de presentatie, luisterde goedkeurend toe bij het alvast eens proefspelen van zijn evergreen en toonde zich erg dankbaar voor het eerbetoon.