Vier bands te gast in concert ‘Support your Locals’

De vzw Strike van voorzitter Anthony Becelaere pakt weer uit met de concertavond ‘Support your Locals’. Dit keer maken op zaterdag 15 april vier bands het podium van zaal Club de B aan de ‘s Gravenwinkelstraat onveilig. Opvallend: een van de optredende muzikanten is Bert Nauwynck, vanaf mei de nieuwe directeur van het cultuurcentrum de Brouckere.

“We serveren een mooie variatie aan bands, weliswaar allemaal met stevige gitaren”, zegt Anthony. “We timmeren nu al vele jaren met Strike aan de weg en geven niet op. Onder de optredende groepen bevinden er zich enkele uit de eigen Torhoutse regio.”

Mantah is een band met Torhout als uitvalsbasis. De groep werd eind 2019 opgericht en speelt moderne metal met een knipoog naar de jaren negentig. Inspirerende bands zijn in het wereldje bekende groepen zoals Korn en Static-X en voorts BMTH (Bring Me The Horizon), I Prevail en While She Sleeps. De bandleden zijn niet de eerste de beste. Ze hebben met eerdere projecten op grote podia gestaan, zoals de bekende festivals Pukkelpop en Graspop. Bassist Bert Nauwynck is straks de nieuwe directeur van het cc de Brouckere, wat het optreden extra pigment geeft.

Ook tributeproject

Ook de tweede groep, Darqo, komt uit de streek, met name Lichtervelde. De band, opgericht in 2011, bestaat uit leden van Miava en het vroegere Mindstab en speelt loeiharde en gitzwarte muziek die rechttoe rechtaan klinkt. Zonder poespas en catchy deuntjes, zoveel is zeker. Voor popsongs moet je elders zijn.

De derde band zakt uit het Antwerpse af: Temptations for the Weak. Dat gezelschap uit 2010 bedelft het publiek onder trash en metalcore. Alweer muziek die je compleet van je sokken blaast.

Tot slot is er het tributeproject Pablo Honey. De muziek komt grotendeels uit de jaren negentig, toen er nogal wat potige gitaarsongs op de wereld werden gezet door bands die in het grunge-genre de plak zwaaiden. Groepen zoals Pearl Jam, Nirvana, Alice in Chains en Soundgarden. De vijf bandleden van Pablo Honey willen het unieke festivalgevoel van de jaren negentig nieuw leven inblazen. In hun eigen stijl.

Zilveren jubileum

Strike werd in september 1998 opgericht door acht vrienden die net de plaatselijke scoutsgroep Robrecht van Bethune waren ontgroeid: Cedric Vandewiele, Ignace Pattyn, Frederik Strubbe, Koen Demeulenaere, Ilse Depuydt, penningmeester Sofie De Laere, secretaris David Depuydt en voorzitter Anthony Becelaere. De vzw bestaat dus 25 jaar, een zilveren jubileum. Alweer een gelegenheid voor een feestje! (JS)

Support your Locals, zaterdag 15 april, deuren open vanaf 19 uur, toegangsprijs 10 euro. De opbrengst gaat integraal naar de vzw Stop Darmkanker.