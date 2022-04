Veurnse zanger Metjoeww schreeuwt in stilte in nieuwe videoclip

Precies een jaar na zijn vorige clip komt zanger-pianist Matthew ‘Metjoeww’ Verstraete vandaag met een nieuw nummer op de proppen: Screams of Silence. Het gaat opnieuw om een samenwerking met de Amerikaanse cellist Dave Eggar, die Matthew opnieuw op zijn verjaardag lanceert.

Dertig is hij er ondertussen, en in plaats van met taart te trakteren, doet Matthew ons – en zichzelf – dan liever een nieuwe song cadeau. Nochtans klinkt Screams of Silence allesbehalve feestelijk.

“De inspiratie voor die nieuwe track kwam afgelopen najaar, toen de eventsector opnieuw op slot moest en er een betoging volgde. Ook ik zag een optreden in het water vallen, maar ik besefte dat de professionals natuurlijk veel harder getroffen werden dan mij. Daarom roep ik zelf dus met een gedempte stem”, verklaart hij die titel.

Drama

Om de boodschap van zijn soundtrack van de staking toch de nodige kracht bij te zetten, schakelde Matthew opnieuw de hulp van de Amerikaanse muzikant Dave Eggar in, met wie hij eerder al een paar keren samenwerkte. “Ik stuurde hem mijn demoversie en vroeg of hij misschien wat strijkers wou voorzien.

Wat ik terugkreeg overtrof mijn stoutste verwachtingen, want hij zette er een compleet arrangement met maar liefst veertien cello’s onder. Zo voorzag hij het nummer van extra drama en hij zei ook dat hij het mijn beste werk tot dusver vond. Zelf vind ik het zeker onze leukste samenwerking, omdat de track volgens mij veel potentieel heeft. Je kan er je eigen interpretatie aan geven”, stelt Matthew.

Krantenknipsels

De titel slaat immers ook op zij die op hun strepen staan en opkomen voor zichzelf, maar niet altijd gehoord worden. “In dat opzicht gaat de tekst dus verder dan de coronaperikelen. Voor de videoclip wou ik dan toch weer een zekere context creëren en de aanleiding voor het nummer duidelijk maken.”

“Daarom trok ik naar lege zalen in de buurt: het Plopsa Hotel in De Panne, concertzaal City in Nieuwpoort en ook de Veurnse muziekschool waar ik nu al zes jaar zang en piano volg. Daar staat een bad op de bovenverdieping, waar ik mezelf onderdompel in zelfgemaakte krantenknipsels”, vertelt hij.

Vooruitgang

Het filmwerk is opnieuw van de hand van stadsgenoot Bert Huysentruyt, maar alle ideeën voor de clip komen uit de koker van Matthew zelf. Hij nam deze keer ook de montage voor eigen rekening. “Veeleer dan bezig te zijn met likes en views, hoop ik vooral dat mijn muzikale en creatieve vooruitgang gehoord en gezien worden”, klinkt het.

Wat mogen we Matthew voorts nog toewensen op zijn verjaardag? “Mijn ultieme droom is al jarenlang om ooit muziek te maken met mijn idool Amy Lee, de zangeres van de Amerikaanse rockband Evanescence. In afwachting daarvan werk ik alvast verder aan eigen nummers, zodat ik later dit jaar hopelijk een ep met een vijftal tracks kan uitbrengen.”

(WV)