Veurnse Maud Verhauwaert werkt mee aan nieuw muziekstuk voor 600ste verjaardag KU Leuven

Componist Kevin Houben en dichter Maud Vanhauwaert, uit Veurne, maken samen een nieuw muziekstuk om de 600ste verjaardag van de KU Leuven te vieren. Dat heeft de universiteit donderdag bekendgemaakt. In de lente van 2025 gaat de nieuwe compositie in première aan LUCA Campus Lemmens.

In 2025 bestaat de KU Leuven 600 jaar. “Het wordt een feestelijk jaar vol wetenschap met enkele belangrijke conferenties, maar ook veel ruimte voor tentoonstellingen, lezingen, allerhande events en aandacht voor kunst en erfgoed”, zegt Luc Sels, rector van de KU Leuven. “Maar een feest is natuurlijk pas compleet met muziek.”

Writer-in-residence

De universiteit heeft componist Kevin Houben gekozen om een compositie te maken voor de festiviteiten. Houbens muziek maakt deel uit van het repertoire van verschillende orkesten in Europa, Amerika, Australië en Japan.

Als dirigent stond hij voorts zelfs al op het podium van dance- en elektrofestival Tomorrowland. De tekst die bij het muziekstuk hoort, zal van Maud Vanhauwaert komen, die dit jaar writer-in-residence is aan de Leuvense universiteit.

Concertgebouw Brugge

Het werk zal worden uitgevoerd door drie universitaire ensembles: het Universitair Symfonisch Orkest, het Universitair Harmonieorkest en het Leuvens Universitair Koor.

Samen zijn ze goed voor 250 student-muzikanten. De première vindt plaats in Leuven, aan LUCA Campus Lemmens, in de lente van 2025. Ook een uitvoering in Concertgebouw Brugge staat al op het programma.