Verjaardagsconcert voor punkband die 20 jaar bestaat op 25 november, Retired Punx na 20 jaar nog niet met pensioen

Retired Punx behoeven geen voorstelling bij de muziekliefhebbers uit de regio Izegem. Twintig jaar geleden ontstonden ze eerder toevallig na een feestje bij de buren, 200 optredens later kunnen ze natuurlijk al putten uit heel wat anekdotes. Op zaterdag 25 november is het JOC de plaats voor hun verjaardagsconcert.

Van kerstmarkten tot kroegentochten, op verjaardagfeestjes en kleine festivallen, op braderieën en in bruine kroegen: overal stonden de Retired Punx op het podium. Ook enkele buitenlandse trips hebben ze al op hun conto. En twee decennia na de start doen ze dat nog altijd, op Marnix Vermeersch na, in dezelfde bezetting. Met Peter Allaert als frontman aan de zang, Wouter Delbeke op de gitaar, Peter Vanfleteren aan de basgitaar en Rikie Seynaeve achter de drums.

Repeteren doen ze nu in de voorziene ruimtes aan het JOC. Met pakken meer ervaring, maar nog altijd evenveel enthousiasme. Er ligt ook een nieuwe cd in de rekken, voor de helft met nieuw werk, de andere helft als een soort ‘best of’. De start kwam er toen de 40ste verjaardag van een buur wat luister bij gezet moest worden, de Retired Punx waren geboren. De groepsleden hadden allen een voorliefde voor het punkgenre. Naast de eigen nummers spelen ze ook graag covers. “Onze eigen nummers ontstaan nogal vaak op de achterkant van een bierkaartje”, klinkt het.

Kleppe presenteert

In al die jaren deden ze ook, met vaak een horde fans in hun zog, ook buitenlandse concerten en dat leverde ook tal van anekdotes op. Van indringende gesprekken met Charlie Watts (drummer van The Rolling Stones) tot frontman Peter die er in slaagde op het dak van De Leest te kruipen. Ooit wonnen ze ook Rat Rock in Harelbeke en straks zijn ze ook aan hun 200ste concert toe. En op een dag viel ook de elektriciteit uit op een van hun concerten, het publiek nam probleemloos over.

Dat publiek wordt ook zaterdag 25 november in groten getale verwacht. De deuren gaan open om 20 uur, kaarten aan 7 euro in voorverkoop en 10 euro aan de deur voor niet enkel Retired Punx maar ook Definitivos (Kortrijk) en The Dirty Scums (Tielt). “En Geert ‘Kleppe’ Declercq doet de presentatie. Hij springt sowieso het podium op, nu mag hij er ook iets doen.”