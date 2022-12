Vergeet Mariah Carey: leve de Brugse kerstsingles

Kerstmis is pas echt compleet met de nodige kerstmuziek. Wie Mariah Careys ‘All I Want For Christmas’ stilaan beu gehoord is, heeft ook Brugse alternatieven. Want wat weinigen weten, is dat onze eigen artiesten ook een resem kerstsingles uitbrachten. VBRO-baas Frederik Thomas gidst ons door de Brugse winterhits.

Het is een gouden regel in de muziek: als internationaal artiest is je repertoire pas écht compleet als je ooit een kerstnummer opnam. “Opvallend: de grootste Brugse artiesten, zoals Willy Lustenhouwer, Jimmy Frey, Norbert of Benny Scott, maakten in hun heel uitgebreide en geslaagde carrière geen kerstnummer. Het paste om de één of andere reden niet in hun planning, en daar hebben ze ook zelf geen reden voor. Desondanks kwamen er uit onze stad toch een hele resem kerstnummers.

Vanaf 10 december, wanneer Sinterklaas het land uit is, is één op de vier nummers die we spelen bij VBRO een kerstplaat. Grotendeels nieuw werk, want er komen nog altijd heel veel leuke Nederlandstalige kerstnummers op de markt, zeker van bij onze noorderburen. De voorbije jaren voor corona was er bakken vol aanvoer. Dit jaar is het iets minder, maar dat heeft alles te maken met het feit dat deze artiesten nu volop inzetten op het WK voetbal. Naast de nieuwe kerstnummers maken we met VBRO ook plaats voor de echte kerstklassiekers, waarbij ook enkele Brugse.”

Volledige kerstelpee van kerstkind Joe Harris

“Joe Harris, de artiestennaam van Georges Lisabeth, werd geboren op kerstdag 25 december 1943 in Brugge en overleed er ook op amper 60-jarige leeftijd in 2003. Hij bracht in 1977 een hele elpee uit met kerstnummers: Kerstklokken Klinken. Dat nam hij op met het Sint-Ceciliakoor, in die tijd zeer vermaard. Postuum werd in 2015 nog een kerstnummer van hem uitgebracht: Kerstmis met een vriend. Een nooit eerder uitgebracht nummer, dat in zijn volledig originele toestand – zoals ze het wellicht in een schuif hadden gevonden – op de markt werd gebracht. Een mooi nummer, al hadden ze er met een goed arrangement nog veel meer van kunnen maken.”

(lees verder onder de video)



Eddy Govert schudde twee kerstnummers uit zijn mouw

“Dan Lester, Danny Joe, Doctor James, Eddy Wills, Edwardo, King Harris, Le Grand Julot, Papa Moustache… Bruggeling Eddy Van Mouffaert had voor elk project een andere artiestennaam. Onder de naam Eddy Govert zong hij in het Nederlands en bracht hij in 1986 het nummer Met Kerstmis eenzaam zijn uit op single. Op de B-kant van het plaatje stond Zalig kerstfeest. Ook al tekende Eddy – een echt studiobeest, die de nummers uit zijn mouw schudde – voor honderden nummers in de Vlaamse en Nederlandse showbusiness, toch zijn ook dit zijn enige twee kerstnummers. Er is daarna geen ambitie of vraag meer geweest.”

De winterherinneringen van Yvan Guilini

“De grootste kersthit uit Brugge is zonder twijfel het volledig instrumentale Winter Memories uit 1976 van Yvan Guilini. Een wereldhit! Yvan, die in het dagelijkse leven als kraanman gebouwen sloopte, is een ouwe rot in het vak. Een selfmademan, want hij kent eigenlijk geen noot muziek. Al zijn composities maakte hij puur op gevoel en intuïtie. In 2012 bracht hij ook nog Winter Love uit, maar het succes van Winter Memories heeft hij nooit meer kunnen overtreffen. Zijn comeback vorig jaar, naar aanleiding van zijn 75 ste verjaardag, bleef beperkt. Met zijn hoofdzakelijk moeilijker synthesizermuziek kan je als radiozender niet zo veel doen.”

(lees verder onder de video)



Kippenvel door Marva

“Een andere grote kersthit is Rode rozen in de sneeuw uit 1975 van Marva, een nummer dat in 2006 een tweede leven kreeg via Laura Lynn. Een pure kerstplaat, waar je kippenvel van krijgt. Zo’n weemoed. Marva zat bij het Brugse Madrigalenkoor en kwam als piepjong meisje aankloppen bij Norbert, de latere VBRO-stichter. Hij stuurde haar door naar Roland Keereman, bij wie ze een plaats in zijn ensemble kreeg. Vrij snel was ze dat orkest ontgroeid en de rest is geschiedenis… Een ongelofelijke carrière, die ze op amper 39-jarige leeftijd maar op het hoogtepunt van haar loopbaan in 1982 beëindigde. Dat kunnen maar weinig artiesten zeggen. En met Rode rozen in de sneeuw maakte ze een absolute klassieker. Een plaatje dat haast iedere familie in zijn collectie heeft zitten.”

(lees verder onder de video)



De kerstfeeling van Rudy Meyns

“Selfmade-artiest uit het witte dorp Lissewege Rudy Meyns, die ook bij ons nog een radioprogramma had, heeft de feeling om op het juiste moment het juiste nummer te maken. En in 1997 maakte hij Thuis met Kerstmis, een volwaardige single, die nog altijd bij VBRO gedraaid wordt.”

Frank Valentino: een stem voor kerstnummers

“Frank Valentino, de artiestennaam van Franky Verrecas, heeft één grote kersthit gehad: Alleen met kerstavond. Na de release in 1991, in volle Tien Om Te Zien-mania, kwam het daarna nog tweemaal uit: in 2012 en 2018. Een heel mooi kerstnummer, een vaste waarde in de wereld van de Nederlandstalige muziek. Als crooner passen zijn stem en timbre uitstekend bij kerstmuziek. Hij heeft in zijn thuisstudio ook meerdere kerstcovers opgenomen, en die zijn vaak heel geslaagd: Last Christmas, Lonely This Christmas, White Christmas… Als hij in de VS was geboren, had hij een ongelofelijke carrière kunnen uitbouwen. Maar hij komt uit het kleine Brugge. Vlaanderen was niet het juiste klimaat voor de klasse van Frank. Hij bracht zelfs een volledige kerst-elpee uit, maar die is zeer moeilijk te vinden.”

(lees verder onder de video)



Winterse soloprojecten van Corina

“Corina Braemt, de echtgenote van de Brugse producer Peter Keereman en de schoondochter van wijlen Roland Keereman, is zowat de meest gevraagde backing vocal van Vlaanderen. Honderden producties deed ze, ze is een vaste stem in het orkest van Willy Sommers… Maar ze kan het niet laten om af en toe ook eens solo uit de hoek te komen, onder haar voornaam Corina. In 2016 bracht ze de kerstingle Wat een mooie tijd uit, in 2018 Kerst met jou en voor deze kerstperiode ook Thuis met Kerst.”

(lees verder onder de video)



Orgelpunt voor Jerry Deewood

“De Brugse rocker Jerry Deewood – geboren als Jerry De Block – zag zijn carrière in de jaren 60 meteen een vlucht nemen. Zijn debuutsingle Lonely Girl (1961) werd grijs gedraaid op Radio Luxemburg, de toenmalige commerciële zender die we hier in Brugge net konden ontvangen en zowat de enige mogelijkheid om kennis te maken met de Amerikaanse populaire muziek. Hij had zonder twijfel het niveau van de toenmalige internationale rockabilly-artiesten.”

“Als kleinzoon van een uitbaatster van een café chantant op ‘t Zand was hij al heel snel in aanraking met muziek gekomen. In het café kwamen de mensen voor hun vertier samen zingen rond de piano. Vaak luimige en aangebrande liedjes, zoals De apotheker met zijn slakke steker. Als tiener verloor hij zich volledig in de opkomende rock ‘n roll. Hij verhuisde naar Brussel, om zo nog dichter bij de rockmuziek te zijn. Na zijn terugkeer naar Brugge studeerde hij verder en gaf hij uiteindelijk biologieles aan het atheneum in Blankenberge. Met de regelmaat van de klok bleef hij iets uitbrengen.”

“Op een bepaald moment kwam hij in contact met Shaun Nielsen, iemand uit het orkest van Elvis Presley. Ze doken samen een studio in Memphis in en namen enkele duetten op. Het hoogtepunt van zijn carrière! In 2016 nam hij een echt kerstalbum op, Rockin’ Christmas, met Linda Gail Lewis, de zus van Jerry Lee Lewis! Op die cd staat een fan-ta-stisch nummer: Why should I cry (on this Christmas). Volledig zelf gezongen, geschreven en opgenomen. Het heeft alles om tot een absolute kerstklassieker uit te groeien. Het heeft dezelfde weemoed als Lonely this Christmas van Mud. Why should I cry (on the Christmas) wordt nu als single uitgebracht en gelanceerd op alle platformen. Dit wordt het orgelpunt van de carrière van Jerry, die in februari 80 wordt. Het staat nu al vast dat het midden december de Brugse Keppe van de VBRO wordt, onze wekelijkse muziektip.”