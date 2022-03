Veerle organiseert benefietconcert in Waregem ten voordele van Oekraïense vriendin Tatyana

Op donderdag 31 maart organiseert Veerle Lisabeth een benefietconcert in CC De Schakel. Met de opbrengst wil ze haar vriendin Tatyana Bilyk in Kiev steunen. “Het spaargeld van de mensen geraakt op, binnenkort kunnen ze niets meer kopen.”

De Oekraïense Tatyana Bilyk besloot bij de start van de Russische invasie meteen een hulporganisatie op te richten. Met enkele collega’s biedt ze ondersteuning aan de inwoners die achterbleven, vooral aan minder mobiele, zieke en oudere mensen die moeilijk voor zichzelf kunnen zorgen.

“Velen konden niet vluchten en worden nu aan hun lot overgelaten”, zegt Veerle. “Tatyana en haar collega’s bezorgen eten aan huis en verzamelen naast voedsel ook medicijnen. Zonder hun hulp zijn die mensen ten dode opgeschreven.”

Veerle startte de Facebookpagina HelpingthepeopleofKIEV, waar men geld kan storten naar Tatyana. “De pagina wordt door Tatyana ook gebruikt als een soort dagboek, waarop ze haar ervaringen deelt. De beelden en verhalen die ze dagelijks post zijn aangrijpend maar inspireren ook om te blijven steunen.”

Benefietconcert

De oproep bracht geld in het laatje maar Veerle voelde dat er nood was aan een concrete actie. Ze organiseert daarom een benefietconcert in CC De Schakel om haar intiatief beter onder de aandacht te brengen. Ron De Rauw, Ruben Schelstraete en Peter Merckx geven er donderdagavond 31 maart om 20 uur een optreden.

“Het bleek de enige vrije datum in de agenda van het cultuurcentrum, de zaal hoeven we niet te betalen. De techniekers komen zelfs op hun dag verlof werken om ons te helpen, het is schitterend om zo’n warme reacties te ontvangen.”

