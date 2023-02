Veelzijdige muzikant Yves Fernandez speelt in band van Jan Jaap van der Wal: “Muziek is mijn leven en mijn passie”

Trompettist Yves Fernandez – Solino is actiever dan ooit en schittert tegenwoordig in de Zondagskinderen, de band die comedian en tv-host Jan Jaap van der Wal begeleidt in zijn nieuwe zondagavondshow.

Het cv van de 46-jarige Hanenaar is indrukwekkend: hij behaalde diploma’s voor zijn geliefkoosde trompet aan de muziekacademie van Izegem, vervolmaakte zich aan het Conservatorium in Gent en leerde zelf elektrische gitaar spelen. Hij speelde in meer dan 20 gerenommeerde orkesten en big bands (Brussels Jazz Orchestra, El Tatoo Del Tigre) maar ook in de VS met genres die variëren tussen jazz, pop, blues tot Vlaamse schlagers. Hij was ook actief in het orkest dat op de uitreiking van de Ensors speelde.

Yves toerde ook een aantal jaar met Axelle Red en speelde met Arno. “Dat is het leven van een muzikant. Je moet pakken wat er komt”, klinkt het. Hij speelde mee op talloze cd’s, blies TV-tunes, maar evengoed ‘Laat de zon in je hart’ voor Willy Sommers. Hij speelde ook mee op platen van Arno, Admiral Freebee en Lady Linn.

Yves Fernandez geeft deeltijds ‘jazz-trompet’ aan het Conservatorium aan Zee en leidt daar de Coast Big Band met 25 muzikanten “Ik probeer een gulden middenweg te vinden tussen lesgeven en mijn vele opdrachten. Met de Coast Big Band doen we best wel veel optredens en zijn ook jaarlijks te zien op de Paulusfeesten. Daarnaast is er een ‘jongeren big band’ voor 13- tot 18-jarigen. Het is belangrijk dat zij ook kennismaken met de muziek van pakweg Frank Sinatra. Ik blijf, tussen de opdrachten in, ook lesgeven. Dat geeft zekerheid en is een aardige constante.”

In de school wordt hij niet aangesproken. “Ze hebben het wel gezien, maar ze zijn niet zo rap onder de indruk en dat is ok, hoor”, lacht Yves. “Dat is mijn job. Mensen denken omdat ik op tv kom dat ik een ‘goeie’ ben, maar ook als ik niet op tv kom moet ik even goed zijn.”

Jan Jaap

“Op mijn zestiende had ik een bandje in Ardooie. En Flip Kowlier had ook een bandje in Izegem. We kenden elkaar en speelden in hetzelfde jeugdhuis. We bleven elkaar later tegenkomen bij optredens in Roeselare en Kortrijk. We zijn beiden blijven muziek maken. Hij als frontman en ik als trompettist. Maar we speelden nooit eerder samen”, herinnert Yves zich.

Flip speelde met drie bij De Ideale Wereld en toen Jan Jaap van der Wal de overstap maakte naar zijn eigen show wilden ze de band versterken. Flip belde me en ik heb niet geaarzeld. Ik had al jaren ervaring met tv-shows op VTM en VRT en nam deze uitdaging meteen aan.”

Tijdens de show brengen de Zondagskinderen schwung met intro’s en het optreden van de wisselende muzikale gast. “Jan Jaap is geweldig met zo’n live publiek. Hij speelt heel goed in op wat er gebeurt en heeft alles in de gaten. De band heeft een ondersteunende rol en dat is heel fijn. De opname op zondagmiddag duurt trouwens ook veel langer dan wat mensen te zien krijgen op tv. De magie van wat daar gebeurt komt ook over op het scherm.”

Eigen bandjes

Yves vindt nog tijd voor twee eigen groepjes. “Monsieur Fernand is een blues- en jazz-band met 5 muzikanten, waarin ik speel en zing. Daarnaast heb ik nog een hammond-trio Hot Lips waar ik trompet speel en zing. Dat is muziek uit de fifties en sixties in de retrostijl à la James Last. Met die bands kom ik tegemoet aan de vraag van veel mensen die me willen boeken voor kleine settings. Die twee bandjes met mijn maten zijn mijn muzikale vitamines.” Op vrijdag 10 februari speelt Yves met Hot Lips in De Guezetorre in Oostende op een Retro Avond.