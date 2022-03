Veel Fokkersvreugde stelt eerste EP voor

Onder de noemer ‘Keikop’ stelde de groep Veel Fokkersvreugde haar eerste vinyl EP en CD voor. De band brengt Indie Folk in het Poperingse dialect, met heel wat verhalen tussenin.

Veel Fokkersvreugde, dat zijn zanger-verteller Bert Cyriel Sticker, Maarten Kamiel Samyn op gitaar, Tine Dael op de bass, Peter Leroy op de trombone, Kris Vangheluwe op trompet, Joost Beernaert op altsax en Pieter Bernaert op percussie.

Uitverkochte zaal

“In 2012 begon ik al teksten te schrijven voor mijn eigen nummers”, zegt Bert Sticker. “Tijdens het Folkfestival Dranouter leerde ik Maarten Samyn kennen, en zo ging de bal aan het rollen. Op 29 februari 2020 gaven we onze eerste optreden, meteen voor een uitverkochte zaal in Dranouter. Maar door corona lagen we twee jaar stil.”

Via via kwamen de andere leden erbij. “We hebben connecties met Ons Krammikels in Vlamertinge en Ypriana in Ieper. Peter Leroy is dirigent van Ons Kramikkels, en hij schrijft onze arrangementen. En nu is dus ons eerste plaatje klaar, met zes titels als ‘Wuvewere’, ‘Goeste’ en ‘Kom je nie mir geirn nar us’.”

“In onze liedjesteksten zit niet echt een rode draad. De opnames hadden plaats in augustus vorig jaar in de studio VM Sound van Piet Candeel in Ieper. Door corona moesten we wel elk om beurt onze partituur gaan inzingen of –spelen. Stokman (Pieter Verfaillie) verzorgde het artwork van de EP”, vertelt Bert Sticker.

Tweede officiële voornaam

“We gebruiken steeds onze tweede officiële voornaam, om zo meer onszelf te kunnen zijn op het podium, los van onze job in het onderwijs”, aldus Maarten ‘Kamiel’ Samyn.

Eigen West-Vlaamse nummers, afgewisseld met kortverhalen die op zoek gaan naar een (voorzichtige) glimlach. “We willen de meest vreugdevolle band van de Westhoek zijn. Het Poperingse dialect gaat ons bijzonder goed af voor het schrijven van nummers. Het gaat vlot om te rijmen”, zo klinkt het bij de leden.

Fokken van duiven

Op de platenhoes staat een ‘vreugdesduif’. “De naam van onze groep verwijst naar het fokken van duiven. Uit dat kweken kan misschien ooit wel eens een duif voortkomen, die miljoenen waard is voor een of andere Chinees”, lacht Maarten Samyn.

De groep repeteert in een hoeve langs de Krombeekseweg in Poperinge. Op vrijdag 1 april vanaf 19.30 uur heeft de EP-release show plaats in de zaal van Jeugdhuis De Kouter, Komstraat in Poperinge. “Als stadsbestuur steunen wij de groep logistiek bij die voorstelling”, zegt schepen Loes Vandromme (CD&V).

