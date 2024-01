Veel Fokkersvreugde en Vorre coveren Soulwax: “Videoclip in kasteel De Lovie”

Onder de naam Belpoppers waagt Veel Fokkersvreugde zich naar aanleiding van de Week van de Belgische Muziek voor de tweede keer aan een cover van een Belpopklassieker. Na Zita Swoon vorig jaar steken ze nu ‘Too Many DJs’ van Soulwax in een West-Vlaams jasje. Daarbij krijgen ze hulp van rapper Vorre, beter bekend als de Ieperse schoenmaker Arne Deloffer.

Veel Fokkersvreugde bestaat uit zanger Bert Cyriel Sticker, Maarten Kamiel Samyn op gitaar, Tine Dael op de bass, Peter Leroy op de trombone, Kris Vangheluwe op trompet, Joost Beernaert op altsax en Pieter Bernaert op percussie. De groep bracht in 2022 haar debuut-ep Keikop uit, met eigen nummers in het Poperings dialect. Tijdens de Week van de Belgische Muziek vorig jaar dropten ze onder de noemer Belpoppers de videoclip van Min Band Met Vele Goeste: Disco, een cover van My Bond with You and Your Planet: Disco! die ze opnamen in het Yper Museum.

“We speelden in de finale van IJzersterk Talent, een muziekconcours waarbij een Belpopnummer coveren een van de opdrachten was”, vertel Bert Cyriel Sticker. “Dat vonden we zo leuk dat we nu voor de tweede keer een Belpopclassic onder handen nemen. We kozen voor Too Many DJs van Soulwax’, waar we Te Vele DJ’s van maken. We namen ook opnieuw een videoclip op, deze keer in het Kasteel van de Lovie.”

Beatbox

Deze keer trok Veel Fokkersvreugde ook de Ieperse rapper Vorre, het muzikale alter ego van Arne Deloffer, en dj Nicolas Debonne van Bonnes Muziekcarroussel mee op de kar. “In het nummer van Soulwax zijn er stukken met beatbox”, vertelt Bert. “We wisten niet goed wat we daarmee moesten aanvangen, en opeens dachten we aan Vorre. Het resultaat mag er zijn en ik ben heel tevreden dat hij heeft meegedaan. Het brengt het nummer naar een hoger niveau.”

“We deelden het podium tijdens het aperitiefconcert deze zomer in de Palingbeek”, vertelt Arne Deloffer over de totstandkoming van de samenwerking. “Toen ze vroegen om mee te werken aan Te Vele DJ’s heb ik wel even getwijfeld omdat de eindejaarsperiode nogal veeleisend is in de schoenmakerij, maar het leek me wel een uitdaging om eens iets out of the box te doen.”

Een echte relance van de muziekcarrière van Vorre is het echter niet. “Momenteel heb ik niet direct iets concreet in de steigers”, vertelt Arne. “Recent heb ik wel een featuring gedaan op het nummer Bodemloos van het nieuwe ‘regel van 3’-album dat Samoerai recent uitbracht. Misschien brengt de toekomst wel een single.”

Nieuw publiek

De videoclip van Te Vele DJ’s komt online op zondag 28 januari. “Piet Candeel (VM Sound Ieper) was verantwoordelijk voor de live audio in het kasteel, Peter Leroy maakte het arrangement voor Veel Fokkersvreugde en Joost Beernaert deed de videomontage, een huzarenwerkje…De bedoeling is om hopelijk een nieuw en groter publiek te bereiken. We spelen ook met het idee om op termijn een hele show daaraan te wijden, maar dat zal niet voor meteen zijn”, besluit Bert Cyriel Sticker.