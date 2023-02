Varsenaarse Traject+30 trekt volle zaal met optreden van CCR-coverband

Met de coverband Cosmo’s Foger-T , dat vooral nummers van Creedence Clearwater Revival speelt, zet Traject +30 de traditie van optredens verder. Zaterdagavond is de cultuurzaal van het Hof ter Straeten volzet, dankzij de Snellegemnaars van Traject +30 . Reeds in de jaren ‘80 van de vorige eeuw haalden ze groepen naar de regio.

“Wij zijn een feitelijke vereniging, opgericht in 2012 uit een vriendenkring, met vier leden: Marc Defreyne, de broers Guido en Geert Verstraete, en Marijke Verschaeve. In een ver verleden – vandaar onze naam Traject+30 – in de jaren tachtig organiseerden we liveconcerten in de Groene Meersen in Zedelgem”, zegt Geert Verstraete.

“Die microbe heeft ons nog altijd te pakken. We organiseren jaarlijks in februari een evenement, met een hart voor muziek en sport. We hadden al namen als Michel Wuyts, Renaat Schotte, Karel Declercq, Woodstock Unplugged, Bart Van Tieghem en Igor, Guga Baul, Peter Slabbynck (Red Zebra), Guy Swinnen solo, Amy Winehouse Tribute… Na twee coronajaren staan we er weer, met de Limburgse covergroep Cosmo’s Foger-T, die we in 2019 in Oostende leerden kennen tijdens de Paulusfeesten. Het concert is al uitverkocht, wat de nood aan kleine maar fijne concerten in de regio toont. Maar we hebben nog plannen: op 17 februari 2024 speelt Frank Vander linden van De Mens solo in Hof ter Straeten!” (PA)