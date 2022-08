Vanavond staan net geen 50.000 mensen op het concertterrein voor het optreden van Rammstein: “Tweeduizend mensen in de weer geweest om concertsite op te bouwen”

Het podium staat er, de drank is aangevuld en de artiesten zijn onderweg: 50.000 mensen zijn woensdagavond in Oostende getuige van het optreden van de Duitse band Rammstein. Alle kortverblijven in Oostende zijn de komende dagen volgeboekt en daar heeft het dubbele optreden van Rammstein in de badstad alles mee te maken. De Duitse metalband staat zowel woensdag als donderdag op het podium in Park De Nieuwe Koers en dat voor telkens bijna 50.000 toeschouwers.

Het beloven drukke dagen te worden in Oostende. Het optreden van de Duitse metalband Rammstein lokt net geen 100.000 bezoekers naar de badstad in Park De Nieuwe Koers. In de jaren ’90 en begin jaren 2000 vormde de Wellingtonhippodroom in Oostende nog het walhalla van onder andere fans van Bon Jovi en Michael Jackson. Met het Park De Nieuwe Koers koos de stad voor een festivalweide aan de rand van de stad, vlakbij de Nieuwe Koerswijk.

Het park opende in 2019 en zou in 2020 al het decor vormen voor het optreden van Rammstein. Het coronavirus gooide echter roet in het eten en het concert werd met een jaar uitgesteld. Ook het concert in 2021 ging uiteindelijk niet door, waardoor het opnieuw verplaatst werd naar 3 augustus van dit jaar. Het succes zorgde er echter voor dat er op 4 augustus een extra concert gegeven wordt.

Volgeboekt

De organisatie is in handen van Greenhouse Talent. “We zijn op 11 juli gestart met de opbouw van het terrein”, zegt Mathilde van Greenhouse Talent. “De laatste week werd er aan de opbouw van het podium gewerkt. In totaal zijn er zo’n tweeduizend mensen in de weer om de site om te vormen tot een concertterrein. We zijn heel blij dat we opnieuw concerten mogen organiseren en zeker concerten van die omvang. We merken dat mensen goed voorbereid zijn om naar Oostende af te zakken. Zowel de nachttreinen als de concertbussen zijn volledig uitverkocht en we merken ook dat de fietsparking en de park & bike-parking het goed doet. Er is hard gewerkt en naar ons gevoel zijn we er klaar voor.”

Oostende telt zo’n 7.500 kamers voor kortverblijf en die zijn de komende dagen allemaal volgeboekt. Een opsteker voor de horecasector en met uitbreiding het hele toeristische gebied. “De hotels geven aan dat ze in de bezoekersaantallen heel veel Rammstein-bezoekers zien”, zegt Niels D’Hoedt van Toerisme Oostende. “Er zijn naast Belgen, ook heel veel Franse bezoekers, maar ook Nederlanders en Duitsers. Op donderdag is het internationale publiek het grootst met 11 procent. Nog op donderdag merken we dat het West-Vlaamse publiek het grootste aantal bezoekers heeft met 43 procent van het totaal aantal concertgangers. We merken ook dat de steden en gemeenten rond Oostende mee profiteren van het concert, want ook daar wordt aangegeven dat ze heel wat boekingen binnen krijgen.”

Horeca

“Toen de eerste datum waarop Rammstein in Oostende zou optreden bekend raakte, merkten we dat er heel veel aanvragen binnen kwamen om een kamer te boeken”, zegt Bart Boelens, voorzitter van Horeca Middenkust. “Dat is nu niet anders. Bovendien is dit een publiek die ook de lokale horecazaken zullen bezoeken. Voor Oostende en omstreken is dit concert mooi meegenomen.”

Of Greenhouse Talent ook de komende jaren concerten zal organiseren in Oostende is nog niet bekend. “We hebben een leuke samenwerking met de Stad Oostende en alle betrokken diensten”, duidt Mathilde. “Alles verloopt heel vlot. Er is bovendien nauw contact met de buurtbewoners geweest via buurtoverleg. We zien wel wat de toekomst brengt.”