Van Toots Tielemans tot Liszt: Piano’s Maene brengt cultureel voorjaar met absolute toppers

Muziekliefhebbers kunnen dit voorjaar bij het wereldbekende familiebedrijf Piano’s Maene in de Industriestraat uitkijken naar een boeiend en gevarieerd programma met prestigieuze kamermuziek, een hommage aan Toots Thielemans, uitvoeringen van de briljante pianiste Nino Gvetadze en uitleg over de minder bekende grapjes in sommige klassieke composities.

Op zondag 28 januari om 11 uur brengt het Trio Rigamonti een nieuwjaarsconcert met werk van Haydn, Ravel en Verdi. Het Trio Rigamonti werd al uitgeroepen tot het beste Italiaanse ensemble op de Filippo Nicosia International Chamber Music Competition en won eerste prijzen in diverse internationale wedstrijden. Het trio Miriam, Mariella en Emanuele Rigamonti bespeelt instrumenten uit het begin van de 20ste eeuw.

Unieke composities

Ruim een eeuw geleden werd jazzharmonica-virtuoos Jean ‘Toots’ Thielemans geboren en dat willen de Belgische jazzmusici Ben Vanderweyden (harmonica), Dirk Schreurs (piano), Koen Vandendriessche (drums) en Roman Korolik (bas) niet zomaar laten passeren. Op zondag 18 februari om 11 uur brengen ze een persoonlijke hommage aan de muziek en het leven van Toots.

Dit viertal werkte al samen met de VRT Big Band, Bent Van Looy, Raymond Van het Groenewoud, Jan Akkerman en de band Milkshake Banana. Ook bijzonder is dat alle musici van het Ben Vanderweyden Quartet ooit met Toots hebben samengewerkt en voor de gelegenheid nooit eerder uitgebrachte composities laten horen. Presentator van dienst is Fred Brouwers.

De uit Georgië afkomstige Nino Gvetadze is in ons land wellicht minder bekend, maar in Nederland wordt ze geprezen om haar briljant pianospel en uitstekend gevoel voor klankkleur. Zo won ze al de pers- en publieksprijs op een Internationaal Frans Liszt Pianoconcours en ze is sinds 2021 Artistiek Directeur van het Delft Chamber Music Festival. Op zondag 12 mei brengt ze om 11 uur werk van Liszt en Brahms.

Grappige meesterwerken

Origineel en grappig zijn de zogenaamde ‘lecture-performances’ van pianist-verteller en filosoof Waldo Geuns, die een verwoed verzamelaar blijkt te zijn van grappige composities. Je zou het zo gauw niet verwachten, maar ook meesters zoals Beethoven, Mozart, Saint-Saëns of Edvard Grieg durfden wel eens grappige werken componeren over – bijvoorbeeld – katten en muizen, een hond die zijn eigen staart probeert te vangen, over mooie zwanen of de mateloze ergernis wanneer je sleutels weer zoek raken.

Met ‘Voor de grap’ tovert Geuns een lach op je gelaat op zondag 2 juni, om 11 uur. Piano’s Maene in Ruiselede is dus andermaal de hot spot is voor oerdegelijke, klassieke meesterwerken. (GGM)

Alle voorstellingen kun je beleven in Concertzaal Piano’s Maene, Industriestraat 42 in Ruiselede. Tickets kosten 20 euro (10 euro voor kinderen tot 15 jaar), te bestellen via www.maene.be.