Van Hot Marijke tot Pat Nutrition: deze West-Vlamingen zijn dé sterren op het speciaalste festival van het land

Zaterdag is het weer zover: het grootste verkleedfeest van de Lage Landen strijkt neer op de Lange Munte in Kortrijk, waar buurtbewoners zich weer zullen kunnen vergapen aan een lange stoet van kleurrijke en extravagante outfits, met hier en daar de occasionele opblaasbare reuzendildo. Wij tippen alvast vijf niet te missen West-Vlaamse acts.

Op het marginaalste festival van het land is de dresscode simpel: als je je de ogen uit je kop schaamt bij de foto’s achteraf, heb je het goed begrepen. Bezoekers laten voor de gelegenheid hun goed gedrag en zeden thuis, wat resulteert in het enige festival waar het publiek de voornaamste bron van randanimatie vormt. Dit jaar belooft de organisatie een XXL-edition van Kamping Kitsch Club, met maar liefst tien podia en anti-anti-woke als thema. Dat kan niets minder betekenen dan een legendarische overschrijding van alle denkbare grenzen der fatsoen, waarbij u deze vijf West-Vlaamse acts alvast niet mag missen.

MC Spaghetti trakteert het publiek op maar liefst 40 nummers in 25 minuten. © BELGA

Koen Crucke heeft al aardig wat festivals achter de rug als MC Spaghetti (uitgesproken op z’n Engels) samen met Discobaar Joossens, maar de marginale weide van Kamping Kitsch betreedt hij voor het eerst. “Ik ben héél benieuwd, want het festival is inmiddels in heel België bekend en berucht. Ik verwacht bakken sfeer en een uitgelaten publiek, dat zin heeft in een feestje.” Dat Kamping Kitsch iedereen verplicht om verkleed te komen, is voor Koen geen probleem. “Ik draag een roze pak, met bijhorende schoenen en voor de gelegenheid nog een knalroze boa én een hoed met pluimen. Uiteraard zullen ook mijn kappersschaar en haarspeldjes niet ontbreken, als knipoog naar Alberto.”

MC Spaghetti trakteert het publiek op maar liefst 40 nummers in 25 minuten, gaande van Laat de zon in je hart tot Les filles du bord de mer, maar natuurlijk ook Samson & Gert. “En dat allemaal op discomuziek, want we willen iedereen uit de bol doen gaan.”

Naast het podium maakt Koen ook zijn opwachting in het bed van Hot Marijke: “Tja, dat is een act, hé”, lacht hij. “De bezoekers kunnen er selfies maken met BV’s in bed, dat vind ik wel grappig. Kijk, het leven is een serieus iets, maar je moet af en toe ook eens alles loslaten en jezelf laten gaan. Ik doe dat het liefst op een podium, samen met het publiek. Ik denk dus wel dat ik zaterdag op mijn plek zal zijn in Kortrijk.”

Duik straks het bed in met Hot Marijke. Maar je houdt best je handen thuis… © Benny Proot

Vlaanderens bekendste sekswerker is inmiddels een vaste waarde van Kamping Kitsch Club. Op het stoutste plekje van de festivalweide word je ook dit jaar verwelkomd door Hot Marijke of een van haar OnlyFans-vriendinnen voor een pikante selfie. Doorheen de dag duiken ook enkele ondeugende BV’s bij haar in bed, onder wie dus Koen Crucke en Tanja Dexters. “Wie er altijd in mijn bed mag duiken? Koen Wauters. Dat is mijn favoriete onenightstand. En een vrouw? (denkt na) Zijn dochter Zita.” Dat Marijke grote fan is van het festival is zacht uitgedrukt. “Mijn bezoekersoutfit – ik ga volledig voor fluo – ligt al klaar sinds februari. De muziek en vooral dat verkleedgegeven vind ik super. De mensen die langskomen zijn overigens wel gemanierd. Ik sta dit jaar vroeg geprogrammeerd, maar hoe later, hoe meer kans op handtastelijkheden. En dan kan de security snel ingrijpen. Maar het is een braaf publiek. Doorgaans blijft het beperkt tot wat zattemanspraat.”

Jaimie Van Kerschaver is bekend van het derde seizoen van Down The Road op één, maar maakt tegenwoordig vooral furore op festivalpodia. © Kamping Kitsch

Middelkerkenaar Jaimie Van Kerschaver is bekend van het derde seizoen van Down The Road op één, maar maakt tegenwoordig vooral furore op festivalpodia. Vorig jaar draaide hij als dj Jack Amai M’n Klak voor het eerst op Kamping Kitsch Club. Die editie vond hij zo plezant met als favoriete artiesten “Jebroer, Viktor Verhulst & Kobe Ilsen en ikzelf” dat hij ook dit jaar weer present tekent. “Er is altijd veel ambiance. Uiteraard ga ik zelf ook verkleed, mijn outfit ligt al lang klaar.”

Speciaal voor Kamping Kitsch heeft Jaimie een nieuwe set samengesteld: “Ik ga mijn eigen nummers draaien, aangevuld met populaire muziek, maar ook wat techno.” De muziek op het Kortrijkse festival is sowieso helemaal zijn ding. “Megatoffe muziek, echt waar. Ik wil zelf ook enkele optredens meepikken. Ik ga zeker kijken naar Marc Coucke, al weet ik niet wat voor act hij heeft. Ik hoop dat hij gaat zingen. Misschien ga ik ook naar Meneer Spaghetti kijken, want ik draai zelf soms muziek van Samson & Gert.”

Naast een muziekcarrière timmert Jaimie ook aan de weg als acteur. Vorig jaar was hij te zien in Chantal, naast Maaike Cafmeyer, en binnenkort verschijnt hij in het tweede seizoen Nonkels op Play4. “Ik was grote fan van het eerste seizoen, dus ik ben heel blij dat ik dit mag doen”, glundert hij. “Maar nu eerst nog even focussen op mijn set van morgen!”

De boys van Pat Nutrition zijn er helemaal klaar voor. © Christophe Lefebvre

Je kan je op Kamping Kitsch dan wel schaamteloos uitdossen als een patser, maar ben je dat strakke witte marcelleke en die dikke gouden kettingen wel écht waard? Levende jerommekes Patrick Lippens en Nicolas Depoorter alias Patje en Nico van Pat Nutrition dagen alle stoere mannen en vrouwen uit om hun testosteron te testen in hun sexy fitness. Als curlen, deadliften, lunges en planken je niet als Chinees in de oren klinken, moet je het immers ook wel kunnen halen in een partijtje armworstelen tegen de Hulk van België. Of wat dacht je van het gewicht van je schoonmoeder benchen, om indruk te maken op die ene snelle mokke in de luipaardlegging? “Pat Nutrition! Mad ambition!”, schreeuwt – euh, klinkt het enthousiast bij – Nico. “We pakken dan ook serieus uit met een podium van 200 vierkante meter, inclusief fitness, waar mensen prijzen kunnen winnen en ook begeleid zullen worden op de fitnesstoestellen. Verder voorzien we in twerkende Afrikaanse dames en twee topless babes die stickers uitdelen. Het wordt out of the box en lekker vettig!”

G Goran brengt er onder meer zijn nieuwste parodie. © Kamping Kitsch

Mag ook niet ontbreken: G Goran, ofte Goran Staessen uit Geluwe die acht jaar geleden wereldberoemd werd in Vlaanderen met het nummerPret & roapn, een parodie op Drank en drugs van Lil Kleine en Ronnie Flex. Hij had later ook een hit beet met de kerstsingle Stutn met preparé. Voor zijn nieuwste nummer kijkt hij opnieuw over de landsgrens en parodieert hij alweer een nummer van Lil Kleine en Ronnie Flex. Dat doet hij samen met dj Onepack. “Ik kijk elk jaar wel uit naar Kamping Kitsch”, aldus Goran. “Ik doe er een set van een klein halfuur en er is ook een meet-and-greet. Een lastig publiek? Dat valt goed mee. Op elk feestje is er wel eens een lastige dronkaard, en op de wei willen veel mensen op de foto, maar het blijft vooral heel geestig om te doen. Ik zou zeggen: check het uut!”