Van Gustaph tot Mama’s Jasje of Margriet Hermans, ontdek wie dit jaar wanneer komt optreden tijdens de Parkies in Roeselare

Ook komende zomer kan je in het stadspark van Roeselare genieten van de Parkies. Elke donderdagavond is er een optreden voorzien. Te beginnen op donderdag 6 juli met Mama’s Jasje. Ook Eurosong-revelatie Gustaph komt naar de Rodenbachstad.

De Parkies zijn sinds vorige jaar terug van weggeweest in Roeselare. Iedere week kan je in het stadspark genieten van een muzikale topper. Komende zomer zijn de parkconcerten er terug, ditmaal elke donderdagavond. Ondertussen is het programma bekend. De eerste afspraak is op donderdag 6 juli voor Mama’s Jasje, een week later is het aan Rocket Guy, die een tribute brengt aan de grote Elton John.

Op 20 juli is het feest gegarandeerd met Soulbrothers. Op de laatste donderdag van juli, 27 juli, komt Gustaph naar Roeselare. Hij behaalde met zijn ‘Because of you’ vorige week nog een historische zevende plaats op Eurosong. Op donderdag 3 augustus is het met Maksim aan een aanstormende topper. Jongeren kennen hem ongetwijfeld uit #LikeMe en onlangs was hij te zien als Leeuw in The Masked Singer.

Op donderdag 10 augustus passeert Margriet Hermans met dochter Celien. Afsluiten doet Karen Damen samen met Top Guns op 17 augustus.

Alle concerten zijn gratis.