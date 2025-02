Van Andromedik tot Jeroen Delodder en Sam De Bruyn met zijn ‘De Jaren Nul Party’: Parsidance maakt line-up bekend

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 april vindt op de terreinen van Scouts Rumbeke opnieuw Parsidance plaats. Het dancefestival is de opener van de festivalzomer in Roeselare. Vandaag heeft de organisatie de line-up bekendgemaakt. Daarbij mooie namen zoals Andromedik, Bibi Seck, Faisal of Jeroen Delodder.

Parsidance is in de loop der jaren uitgegroeid tot een vaste waarde voor heel wat muziekliefhebbers uit de ruime regio van Roeselare. Het zorgt ervoor dat het festival in een mum van tijd uitverkocht. Vorig jaar duurde het festival voor het eerst twee dagen. Met succes en dus gaan ze dit jaar verder op het elan. Zaterdag 19 april was opnieuw in een recordtempo uitverkocht. Goed voor ongeveer 4.500 feestvierders. Op vrijdag zijn er maar twee podia in gebruik en is de capaciteit iets lager. Voor die dag zijn er nog enkele tickets beschikbaar.

Zaterdag heeft de organisatie de line-up bekendgemaakt. Daarbij opnieuw plaats voor enkele grote dj-namen, maar ook lokaal talent. Hoofdact is Andromedik, een Belgische drum-‘n-bass-producer die al op heel wat mooie plaatsen mocht draaien. Andere bekende namen zijn onder andere Bib Seck, Bavr, Faisal, Flavour Drop, Hakimm, Jeroen Delodder, Kompass Traxx en Sam De Bruyn met zijn ‘De Jaren Nul Party’. Genoeg om er opnieuw een stevige editie van te maken.