Vader en dochter Casteleyn uit Koekelare gehuldigd als 20 jaar muzikant

Bij de koninklijke fanfare Sint-Joris werd Sint-Cecilia gevierd en een nieuwe vlag gewijd. Ook werden vader Joris en dochter Lies Casteleyn gehuldigd omdat beiden 20 jaar muzikant zijn. Als aandenken aan het eeuwfeest kregen alle muzikanten een herinneringsmedaille.

Naar aanleiding van de jaarlijkse Sint-Ceciliaviering trakteerde de koninklijke fanfare Sint-Joris de inwoners van de centrumstraten op een stapoptreden. Op het avondfeest werd Joris Casteleyn (bas) gehuldigd omdat hij 20 jaar muzikant is. Ook zijn dochter en voorzitter Lies Casteleyn heeft al jaren de muziekmicrobe te pakken. Zij speelt altsax en werd eveneens gehuldigd als 20 jaar muzikant.

De muziekvereniging nam eerder dit jaar een nieuwe vlag in gebruik, die door proost Daniel Beernaert werd gezegend. De oude vlag gaf de fanfare in bewaring bij de heemkundige kring De Spaenhiers.

Terugblik op feestjaar

Dirigent Yves Dewachtere en tamboer-majoor Geert Vanmaeckelberghe overhandigden aan alle muzikanten een bijzondere herinneringsmedaille voor het 100-jarig bestaan van de vereniging.

De fanfare kan terugblikken op een bijzonder geslaagd jaar met als hoogtepunten het lenteconcert, de uitgave van een brochure voor het eeuwfeest en een taptoe.

De koninklijke fanfare Sint-Joris Koekelare, zag het levenslicht in 1922 en telt 45 leden. De fanfare verzorgt stapoptredens en verzorgt ook officiële plechtigheden in het pittoreske Koekelare. In de zomer verzorgen zij ook optredens aan de kust.

Het lenteconcert, de barbecue en het Ceciliafeest zijn de andere activiteiten. Er wordt wekelijks gerepeteerd in het Da Vinci Atheneum op maandag- of zaterdagavond. Yves Dewachtere is dirigent van de vereniging. RitMiKo is de afdeling van Sint-Joris waar jongeren kennis maken met ritme en muziek.

