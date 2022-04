Urbain Boutelegier organiseert concert voor Oekraïense vluchtelingenkinderen in kerk van Lissewege

Van Oekraïne tot Costa Rica over Assebroek. De bekende Brugse huisarts van weleer Urbain Boutelegier (75) blijft het beste van zichzelf geven om zijn medemens over landsgrenzen heen te helpen. Op vrijdag 29 april organiseert hij een uniek concert in de kerk van Lissewege voor Oekraïense vluchtelingenkinderen.

“Veel van mijn leeftijdsgenoten zijn met pensioen gegaan en besloten vanaf die dag letterlijk niets meer te doen. Wel, na een jaar waren dat oude mensen. Ik blijf veel te graag bezig”, zegt Urbain Boutelegier (75). De in Brugge welbekende huisarts van weleer oogt nog even energiek als bij zijn pensioen in 2014. Dag en nacht, 41 jaar lang, was hij als huisarts ‘van de oude stempel’ bereikbaar voor zijn patiënten. Sindsdien is hij nog geen dag op de rem gaan staan.

“Toen ik met pensioen ging, heb ik mijn schouders onder een klein onderwijsproject in Costa Rica gezet, met de financiële steun van mijn goede vriend professor Désiré Collen van de KU Leuven (gelauwerd wetenschapper voor onder meer een baanbrekend geneesmiddel tegen hartinfarct, red.). Ondertussen hebben we er een gestructureerd beurssysteem met 150 à 200 studenten uitgebouwd. We bieden ook activiteiten aan buiten de schooluren om kinderen uit de criminaliteit , prostitutie en armoede te houden. Het is een onverhoopt succes geworden.” Een grote drempel voor Costa Ricaanse kinderen om op school te geraken is transport, gaat Boutelegier verder. “In de rurale gebieden zijn er geen bussen. Sommige kinderen moeten drie uur heen en drie uur terug stappen, enkel en alleen om naar school te kunnen”, zegt hij. “Net voor de coronacrisis hebben we daarom een actie op poten gezet waarbij we fietsen wilden aankopen. Die kon het lokale ministerie van Onderwijs dan heel doelgericht uitdelen. Het werden er maar liefst 900 !”

Wereldtop

Wie een fiets aankocht, kon meteen ook rekenen op een fijn extraatje. “Schenkers kregen als bedanking een ticket voor een concert van het Philharmonisches Streichquintett Berlin, dat ik later zou organiseren in een Brugse kerk. Ik ben zelf op vriendschappelijke basis hun impresario voor concerten in de Benelux. Als ze in België spelen, wonen ze altijd bij ons thuis. Maar dat concert heb ik dus niet kunnen organiseren door de coronacrisis.”

Op 29 april is het toch eindelijk zover. Dan komt het wereldberoemde strijkkwintet naar de kerk van Lissewege. “Volgens mij is dit mogelijk het beste ter wereld. De eerste viool, een Braziliaan, is wat ze noemen un enfant prodige, een wonderkind”, blinken de ogen van de voormalige huisarts. “Maar gezien de tijdsgeest voelde ik de noodzaak om er de oorlog in Oekraïne bij te betrekken. Daar is de nood momenteel het hoogst. De opbrengst gaat integraal naar een onderwijsprogramma voor Oekraïense kinderen die in de ruime Brugse regio belanden. Ik wil die kinderen helpen om zo snel mogelijk in ons onderwijs te kunnen meedraaien, bijvoorbeeld met computerprogramma’s om de taal te leren. Onderwijs is voor kinderen die op de vlucht zijn minstens even belangrijk als kledij en voeding.”

Tickets te koop

Heel wat van de gulle fiets-schenkers van twee jaar geleden besloten al om hun ticket niet te verzilveren, waardoor er nog heel wat plaatsen kunnen verkocht worden. Boutelegier kan alvast op heel wat steun rekenen. “Het strijkkwintet komt gratis optreden en we hoeven ook niet te betalen voor de kerk. We bieden ook een receptie aan na het concert, met vrijwillige hulp van leerlingen van Spermalie. De altviolist heeft speciaal voor de gelegenheid stukken herschreven én we hebben ook een wereldprimeur als bisnummer in petto”, glimlacht hij.

Tickets voor het concert op vrijdag 29 april om 18 uur in de kerk van Lissewege: stuur een mailtje met het aantal personen naar urbain.boutelegier@skynet.be. Na betaling krijg je de tickets digitaal doorgestuurd. Wie het onderwijs-project voor Oekraïne wil steunen, kan ook een bijdrage storten via de Koning Boudewijnstichting op BE10 0000 00000404 met mededeling 623/3712/50031. Je ontvangt daarvoor een fiscaal attest.