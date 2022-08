Unieke concerten op kasteeldomein Elverdinge

Tijdens het laatste weekend van augustus organiseert de koninklijke Harmonie Sint-Cecila Elverdinge twee unieke kasteelconcerten in open lucht met lichtspektakel in het exclusieve decor van het Elverdingse kasteel. De Elverdingse harmonie wordt daarvoor bijgestaan door de koninklijke harmonie Sint-Cecilia Vleteren en door zangkoor Chorus uit Ieper.

De concerten op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus worden voorafgegaan door randanimatie, muzikale omlijsting en diverse eet- en drankstandjes rond het kasteel. Op het traject naar het kasteel wordt de geschiedkundige achtergrond van het kasteel en zijn bewoners toegelicht. De Elverdingse harmonie verwacht heel wat volk. “We zijn hier al mee bezig van in 2019, maar in 2020 en 2021 kon het niet doorgaan wegens corona”, opent voorzitter Peter Soenen. “Eens voorzitter wilde ik twee realisaties: een nieuwe vlag die we intussen hebben en iets heel nieuw en uitdagend organiseren dat in de regio nog niemand deed. Met ons prachtig kasteel in Elverdinge hebben we een uitzonderlijke locatie en ik kwam al snel uit bij kasteelconcerten. Er werd een werkgroep opgericht samen met gemotiveerde muzikanten en er werden vrijwilligers gezocht om te helpen.”

Kasteel verkocht

Dankzij de goede band die Peter Soenen met de kasteelbewoners heeft, waren ook graaf Eric du Cauzé de Nazelle en gravin Isabelle de Rochechouart de Mortemart meteen akkoord. Door gebrek aan opvolging is het kasteel verkocht en komt er zo een einde aan 500 jaar familiebanden van de gravin en het kasteel in Elverdinge. “Tot en met Nieuwjaar blijven ze nog eigenaar. De kasteelconcerten zijn als het ware een afscheid van Elverdinge.”

De harmonie van Elverdinge vroeg en kreeg de medewerking van de Harmonie Sint-Cecila Vleteren en zangkoor Chorus uit Ieper die beiden vereerd zijn dat ze gevraagd werden. “We zochten voor ons concert een bijkomende harmonie op niveau met een rijke geschiedenis en vonden die in Vleteren”, legt Peter Soenen uit. “En we zochten een modern gemengd zangkoor van hoog niveau dat de werken die we voor ogen hadden aankon en zoiets groots aandurfde. Zo kwamen we snel uit bij Chorus.”

Klassiek en tijdloos

Van de harmonie Elverdinge zullen 70 muzikanten op het podium staan, van Vleteren 35 muzikanten en van Chorus 55 zangers. Het kasteelconcert zal gedirigeerd worden door dirigent Jan Kusseneers, die ook de muziekstukken koos. “Het wordt ook voor mij een hele uitdaging om 160 mensen te dirigeren”, vertelt hij. “De dirigent van Vleteren Giovani Faghel repeteerde al veel apart met zijn harmonie, dirigente Tine Devoghel deed dat apart met haar zangkoor Chorus. We hadden al één repetitiedag allemaal samen en vanaf nu volgen er meerdere. Het moeilijkste is niet het concert zelf, maar drie groepen die elkaar niet kennen samenbrengen tot één harmonieus geheel. Samen brengen we een programma waarbij klassieke werken als ‘Nox Argentea’ en ‘Overture 1812’ afgewisseld worden met tijdloze pop classics als ‘Music’, ‘Mc Arthus Park’ en ‘Belfast Child’. Ook het trommelkorps presenteert een technisch hoogstandje. Daarnaast eist het kasteel een rol op in een heus lichtspektakel.”

De kasteelpoorten in de Vlamertingestraat worden op 26 en 27 augustus geopend om 17 uur. Het openluchtconcert is zittend te volgen van 20.30 tot 22.30 uur. Men kan daarna de avond afsluiten in een gezellige bar. Parking is voorzien in de gedeeltelijk afgesloten Vlamertingestraat en in een weide nabij het kasteelpark. Minder mobiele mensen worden vanaf de poort in golfkarretjes naar het kasteel gebracht. Een ticket kost 26 euro, kinderen jonger dan 12 jaar betalen 6 euro. Tickets zijn te verkrijgen via de website www.harmonie-elverdinge.be, bij Peter Soenen op het telefoonnummer 057 42 20 47 of aan de deur. Ook wie nog wil meehelpen als vrijwilliger kan daarvoor bij Peter Soenen terecht. (FB)