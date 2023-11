Uniek dubbelconcert onder de noemer ‘Formidabele Kerstmis’: “We kiezen voor herkenbare muziek”

Onder de noemer ‘Formidabele Kerstmis’ serveren het Koninklijk koor Amuzang uit Tielt, het Koninklijk koor Crescendo uit Meulebeke en de Meulebeekse Koninklijke harmonie Vreugd in Deugd een dubbelconcert. Op zaterdag 9 december treden ze om 19.30 uur op in de Sint-Amanduskerk in Meulebeke, en op zondag 10 december om 16 uur in de Sint-Jozefskerk in Tielt.

Amuzang organiseert al een twintigtal jaren een tweejaarlijks Kerstconcert in Tielt. Hun dirigent, Rik Stevens, heeft sinds 2022 ook het Meulebeeks koor Crescendo onder zijn vleugels, en meteen lanceerde hij het idee voor een Tieltse-Meulebeekse samenwerking. Omdat Rik een studiegenoot was van Geert Defauw, dirigent van Vreugd in Deugd, beloofde de Meulebeekse harmonie haar volledige medewerking aan dit project. Amuzang heeft als thuishaven de Sint-Jozefskerk in Tielt. De 50 koorleden repeteren wekelijks op vrijdagavond onder leiding van Rik Stevens. In 1992 werd het repertoire van het koor verruimd met eigentijdse muziek en popmuziek. Zo bracht het koor in 2022 een concert met muziek van Bach tot Lady Gaga onder de noemer Samen zijn. Het koor Crescendo, 25 leden sterk, werd in 1970 opgericht. De koorleden repeteren wekelijks op maandagavond in de Sint-Amandusschool. In september 2022 werd Rik Stevens aangezocht als dirigent. Hij zorgde meteen voor een vernieuwd, aangepast repertorium. Het koor treedt ook op buiten de kerkmuren. Getuige hiervan was een gesmaakt optreden in de gevangenis van Brugge.

Buitenlandse ervaring

De Koninklijke harmonie Vreugd in Deugd is al vanaf haar geboorte, in 1925, verweven in zowel de culturele- als de feestkalender van Meulebeke. Ze schuwen allerminst om ook in het buitenland hun muzikaal talent te etaleren. Zo waren ze al te gast in Nederland en Frankrijk en diverse keren in Duitsland aan de Moezel. Sinds 1975 staat de harmonie onder leiding van dirigent Geert Defauw. Hij zorgde er ook voor dat in 1981 het jeugdensemble Happy Music het levenslicht zag. Nu is Ward Dierick de jeugddirigent. De muzikanten van Vreugd in Deugd repeteren sinds 2019 op vrijdagavond in Hoeve Vincent. De jeugdmuzikanten doen dit op donderdagavond. Dat Vreugd in Deugd geen uitdaging schuwt, getuigt de reeks solo-artiesten die ze al begeleid hebben. We denken hierbij aan Coco Junior, Sabine Tiels, Geena Lisa, Barbara Dex, Jean-Bosco Safari, wijlen Bart Herman, Gene Thomas en Dieter Troubleyn met zijn project Diamond Songs and Seagulls.

Jubileumjaar 2025

In 2025 bestaat de harmonie 100 jaar en dan mogen we ons terug aan heel wat muzikale hoogstandjes verwachten. Het concert op zaterdag 9 december in Meulebeke wordt opgenomen door Sarto, de televisieomroep van het Sint-Andriesziekenhuis van Tielt. Tijdens de kerstperiode zal dit concert dan te zien zijn in alle kamers van de patiënten op het interne kanaal. Martine D’haene zorgt voor een vlotte presentatie van het concert in Meulebeke, Roos Tack doet dit in Tielt. Dirigent Rik Stevens: “De moeilijkheid bij het samenstellen van een Kerstprogramma ligt vooral in het grote aanbod. Geert en ik opteerden voor herkenbare muziek. De harmonie en de koren musiceren samen en afzonderlijk in een sterk gevarieerd programma waarbij elke luisteraar zijn gading zal vinden. Nummers zoals Conquest of Paradise, A little drummer boy, Heal the world en White Christmas zullen te smaken zijn.”