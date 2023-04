Uitverkochte beiaardcantus met Koen Crucke

Woensdagavond vond op het binnenplein van het Belfort in Brugge de vierde editie van de beiaardcantus plaats. Welgeteld 523 studenten uit heel Vlaanderen kwamen er samen om onder begeleiding van adjunct-stadsbeiaardier Brecht Berteloot luidkeels te zingen en te verbroederen. Mystery Guest was Koen Crucke.

“Ondanks dat we iets meer tickets verkochten dan vorig jaar blijven we de kleinste beiaardcantus van het land en zijn we opnieuw uitverkocht”, glunderde coördinator Bram Vanaelst van de vzw Sphere, die samen met Bourgogne des Flandres de handen in elkaar sloeg voor deze cantus. “Zulke evenementen leven bij de studenten. De beiaardcantus is het ideale moment om het academiejaar, net voor de examens, op een magische manier af te sluiten.”

“Sphere vzw trekt dit jaar volop de kaart van Brugse partners. Het bier is van Bourgogne des Flandres, hier net om de hoek, en de tekening van de bierpot is ontworpen door cartoonist Bart Vantieghem. Enkel de ‘mystery guest’ is niet van Brugge. Een op en top Brugs evenement waar studentencultuur en immaterieel cultureel erfgoed elkaar vinden tijdens de beiaardcantus”, vulde schepen van Cultuur Nico Blontrock aan. (CGRA)