Uitverkocht concert van Arno in AB wordt geannuleerd

Het voorlopig laatste concert van Arno (72), voorzien op dinsdag 15 maart in een uitverkochte Ancienne Belgique in Brussel, wordt geannuleerd. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

De Oostendse zanger strijdt sinds november 2019 tegen pancreaskanker. Pas na zijn optreden op de MIA’s in februari 2020, waar hij een Lifetime Achievement Award ontving, maakte Arno zijn ziekte bekend. Niet veel later werd hij geopereerd. Het herstel van de operatie verliep daarna vlot, maar in april 2021 werd Arno opnieuw opgenomen in het ziekenhuis voor onderzoeken.

Minitournee

De geplande concertreeks, die later in 2021 en in het voorjaar van 2022 zou doorgaan, werd afgelast. In de plaats daarvan kwam een minitournee. Arno stond in februari 2022 al drie keer op het podium van de Ancienne Belgique in Brussel – waar Stromae mee het nummer ‘Putain Putain’ kwam zingen -, gevolgd door enkele concerten in het Kursaal van Oostende. Het concert van dinsdag in de Ancienne Belgique moest het slotstuk van die minitournee worden.

Vorige week ontving Arno nog een Lifetime Achievement Award op het Filmfestival van Oostende.