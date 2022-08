Uitbaters B&B gaan twéé keer kijken naar Rammstein: “Echt heel goeie show”

Vanavond treedt Rammstein voor de tweede dag op rij op in Oostende. Karlein Devlamynck (37) en Christophe Provoost (39), die een bed & breakfast in de buurt uitbaten, zijn opnieuw van de partij.

“Mijn man zag ze voor het eerst in Pukkelpop in 2007”, vertelt Karlein van b&b Intermezzo in Slijpe bij Middelkerke. “Zelf zag ik ze voor de eerste keer drie jaar geleden in het Koning Boudewijnstadion, maar dat waren zitplaatsen en niet hetzelfde qua ervaring”, vertelt Karlein van b&b Intermezzo in Slijpe bij Middelkerke. “Toen we hoorden dat ze naar Oostende kwamen, hebben we meteen geboekt, voor een herkansing.”

Karlein en haar man zijn immers grote muziekfanaten. “Alle soorten stijlen eigenlijk. We zijn een tijd geleden gaan kijken naar Paul Kalkbrenner, recent nog naar Queen in het Sportpaleis en zagen ook al Metallica en Guns N’ Roses een paar keer aan het werk. Met het uitbaten van een bed & breakfast kunnen we moeilijk vakantie nemen in de zomer, dus pikken we graag een festival mee, zoals een dagje Werchter.”

Lange show

Kwestie van de beleving totaal te maken, boekte het koppel golden circle-tickets, dus vlakbij het podium. “Toen ze een tweede concert aankondigden, dachten we: waarom niet? We hebben het ons in elk geval nog niet beklaagd, want de eerste show was echt heel goed. Een lange show ook en stevig: ik denk dat heel Oostende het gehoord heeft. (lacht) Gisteren gingen we met vrienden uit Slijpe, vanavond met vrienden uit Oostduinkerke en mijn broer.”

Geen klachten over de bereikbaarheid, lawaai én het gezelschap. Op de foto zien we Lydia Lombrez, Frankie Declercq, Karlein Devlamynck en Christophe Provoost. © GF

Extra pluspunt was de nabijheid. “We zijn met de fiets geweest. Op een halfuurtje stonden we er. Het was wel een indrukwekkende bende om samen te zien (per optreden komt er zo’n 50.000 man, red.), maar het was zichtbaar wel vlot georganiseerd. Zeker met de fiets waren we snel weg.”

Siësta

Het koppel heeft naar eigen zeggen nog energie over voor een tweede concert vanavond. “De gasten in de B&B gisterenavond waren ook op het concert. Laat ons zeggen dat het ontbijt vanmorgen wat later was”, lacht Karlein. “En uiteraard ging het aan tafel vooral over Rammstein. Vanmiddag deden we al een korte siësta, dus we zijn helemaal klaar voor vanavond!”