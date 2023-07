Uberdope, Olsan en Harde Smart: drie namen vieren mee met ’t Hof van Commerce

’t Hof van Commerce viert de 25ste verjaardag van hun baanbrekende debuut ‘En In Izzegem’ met een éénmalig, unieke show in open lucht op het Nelson Mandelaplein. Op zondag 3 september komt er een extra show bij wegens een stormloop op de tickets die uitzonderlijk snel waren uitverkocht. De legendarische West-Vlaamse hiphopcrew (en één Limburger) komt niet alleen. Recent losten ze drie nieuwe namen: Uberdope, Olsan en Harde Smart.

Een kwarteeuw geleden legde ’t Hof van Commerce mede de fundamenten van de Vlaamse hiphop. Ze brengen begin september oude beats, instant klassiekers en hun grootste hits op het Nelson Mandelaplein. “Het is jullie geraden om net als 25 jaar geleden in het lokale jeugdhuis, op de speelplaats, in de crêche, in de baarmoeder, of op de Scoutsfuif achter den hoek alle lyrics woord voor woord mee te brullen”, staat te lezen op hun evenement. Op het podium worden ze vergezeld door Gentse hiphopgroep Uberdope, Olsan, het geesteskind van rapper D. Meeuws en producer DJ SNS, en Gents dj-collectief Harde Smart.

Bestel tickets voor zondag 3 september via deze link. Voorverkoopprijs is 40 euro.