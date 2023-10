U2 schittert in Las Vegas dankzij… vader en zoon uit Oostkamp: Matisse en Stefaan aan de knoppen van verbluffende concertzaal

Je moet het zien om te geloven. En dan nog. De veelbesproken bolvormige concertzaal The Sphere in Las Vegas slaat de wereld met verstomming, met dank aan een videoscherm van 15.000 vierkante meter. Tot eind dit jaar speelt U2 er een reeks concerten. Aan de knoppen zitten… vader en zoon Stefaan en Matisse Desmedt uit Oostkamp.

Waanzinnig. Spectaculair. Verbluffend. Het ontbreekt niet aan superlatieven om The Sphere te omschrijven. De indrukwekkende zaal is gelegen aan het luxehotel The Venetian op een boogscheut van de befaamde Strip in Las Vegas. In de bolvormige zaal kunnen meer dan 16.000 mensen zich vergapen aan een indrukwekkend groot scherm.

Het is hét paradepaardje voor de stad, want de buitenkant is één groot scherm van 54.000 vierkante meter. Eind september werd de zaal voor het eerst in gebruik genomen door de Ierse band U2, die er tot eind dit jaar 25 concerten in geeft. “Eerlijk? Ik dacht begin dit jaar nooit dat ze ermee klaar zouden geraken. Maar het is heel straf wat ze hebben klaargespeeld.”

(lees verder onder het kader)

The Sphere in cijfers • Plaats voor 18.600 zitjes. • 112 meter hoog, 157 meter breed. • Scherm met resolutie van 16K of 132,7 megapixels. Dat is 64 keer scherper dan een standaard televisiescherm. • Binnenscherm van 15.000 m², buitenscherm van 54.000 m². • Vier jaar aan gebouwd. • Kostprijs: 2,16 miljard euro. • Voor de bouw werd ook de vierde grootste kraan ter wereld ingevoerd vanuit… Zeebrugge. • Er zijn plannen voor een gelijkaardig complex in Londen.

Aan het woord: Stefaan Desmedt (53), met roots in Ruddervoorde, een deelgemeente van Oostkamp. Intussen woont hij al een zestal jaar in Los Angeles, waar hij ook getrouwd is met een Amerikaanse. Dertig jaar geleden begon hij in een klein videobedrijfje in Torhout, dat heel snel naam maakte.

(lees verder onder de foto)

Het wekte zelfs de interesse van U2. Voor hij het goed en wel besefte, ging hij mee op tournee en groeide Stefaan uit tot hun vaste videoregisseur. Sindsdien is hij er elke tour bij, en werkte Stefaan ook met wereldsterren als Michael Jackson, Céline Dion, The Rolling Stones, Robbie Williams en Prince.

En dat zijn nog maar een paar namen. “Vaak heb je het maar door wat voor grote sterren dat zijn als je ermee buitenkomt. Het is vooral weken- en maandenlang keihard werken en dan moet je zo professioneel mogelijk blijven. Een jaar geleden zaten we samen om te kijken wat er mogelijk was met dit scherm.” De buitenkant doen ze evenwel niet. “Nog niet”, grijnst Stefaan.

Aan de knoppen

Concreet werken designers en creative directors uit wat er binnen tijdens het optreden moet verschijnen. Het is aan Stefaan om dat ook technisch netjes weer te geven op het scherm. Als technical & video director moest alles uit de kast worden gehaald. Dat hoefde hij niet alleen te doen overigens.

(lees verder onder de foto)

U2 aan het werk in The Sphere. © Getty Images for Live Nation

Meer nog: hij kreeg hulp van zijn zoon Matisse, die als videoprogrammeur aan de knoppen mocht zitten. Straf als je weet dat hij een paar jaar geleden nog in een magazijn stond te vegen. “Studeren op school was echt niets voor mij”, aldus Matisse. “Ik heb het dus de afgelopen jaren op mijn eentje gedaan en via verschillende opdrachten mijn technische skills verbeterd. Al leer ik nog elke dag bij. Wij allemaal. Want je werkt met machines en computers, die ook al eens lastig doen.”

“Het is niet te onderschatten”, aldus Stefaan.”Het is niet zomaar je computer aansluiten. Die beelden worden onder meer gemaakt door ILM (Industrial Light & Magic, red.), die ook de grootste Hollywood-films maken. Die beelden verwerken alleen al kost weken tijd. Veel rock ‘n roll komt er niet bij kijken. Het is keihard werken, dag en nacht.”

(lees verder onder de foto)

The Sphere ligt op een steenworp van The Strip in Las Vegas. © Anadolu Agency via Getty Images

Maar het resultaat mag gezien zijn. “De ontlading was gigantisch na die eerste show”, aldus Matisse. “De wereldpers en ook U2 waren in de wolken. En het blijft fantastisch om die zaal binnen te stappen.” “Klopt”, aldus Stefaan. “Vergelijk het met een spectaculaire pretparkattractie. Mensen stappen binnen voor een rit van meer dan twee uur en komen verbluft buiten. Ook wij werden de eerste keer van onze stoel geblazen.”

In de voetsporen

“Dat het niet meer groter kan dan dit? Je wil niet weten hoe vaak ik dat al gedacht heb”, grijnst Stefaan. “Ik had dat al na die eerste tour met U2 en zeker ook na de 360°-tour (met de befaamde spinachtige constructie, red.). Toen dacht ik ook dat niemand dit ooit zou overtreffen. Maar ik denk wel dat dit het laatste megalomane project zal zijn dat ik opvolg.”

Matisse staat klaar om in zijn voetsporen te treden, maar blijft er opvallend nuchter onder. “Ik woon graag in Gent en heb niet meteen plannen om te verhuizen naar LA. Maar het is geen geheim dat er mensen te kort zijn in onze sector.”

(lees verder onder de foto)

Een tot de nok gevulde zaal tijdens het openingsconcert van U2. © Getty Images for Live Nation

“Ik heb hem al letterlijk mijn valies gegeven”, glimlacht Stefaan. “Het is nu zijn beurt om de wereld rond te reizen. Ik heb fantastisch mooie dingen kunnen doen, bij de grootsten der aarde gezeten en goed verdiend ook. Maar je sociaal leven en je gezin lijdt er soms wel onder. Wie op zaterdag graag zijn gras wil afrijden, moet hier niet aan beginnen. Maar ik mis België wel. Vooral die bruine kroegen, om na het werk nog eens een goeie pot te gaan pakken.” (lacht)