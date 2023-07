Twintigers met beperking onthaald als koningen, maar uitgeregend op Tomorrowland: “Tweede kans volgend weekend dankzij fantastische organisatie”

Zondag 23 juli trokken enkele bewoners van Dominiek Savio in Gits naar het wereldbekende festival Tomorrowland dankzij hun oproep in onze krant voor tickets. De boezemvrienden Kevin Devette (27), Sander Leenknecht (27) en Fuxin Ruan (29) werden samen met Marie Devos en hun begeleiders Phebe Casteleyn (26) en Laetitia Van der Steene (27) werden op het festival onthaald als koningen. Maar door het slechte weer viel hun dag in het water. “We waren precies verzopen waterkiekens. Door de hevige regen konden we met al onze appartuur niet blijven. De organisatie bood ons aan om volgend weekend terug te komen”, vertelt Phebe.

Zondag beloofde voor Kevin, Sander, Fuxin en Marie van Dominiek Savio een prachtige dag te worden. Na een oproep in onze krant konden ze toch tickets bemachtigen voor het wereldberoemde festival Tomorrowland. Allen zijn ze verzot op elektronische muziek en naar Tomorrowland gaan was hun grootste wens. Kevin lijdt aan de ziekte van Duchenne, een aandoening die de spieren steeds zwakker maakt. Hij heeft elke dag intensieve begeleiding nodig en moet op een beademingsmachine beroep doen. “Voor mij wordt het misschien de laatste keer om Tomorrowland in levende lijve mee te maken. Ik wil er dan ook alles uithalen”, vertelde hij de week ervoor in een interview.

De volledige groep op de foto met dj Steve Aoki. © gf

“Toen we daar zondag aankwamen zag het er fantastisch uit. We werden op handen gedragen en mochten met onze groep enkele dj’s ontmoeten in de ‘artist village’. Het hele festival was zo mooi aangekleed, iedereen was verwonderd en had pretlichtjes in de ogen. De organisatoren van Tomorrowland zijn goud waard, we werden zo goed mogelijk in de watten gelegd”, vertelt begeleidster Phebe Casteleyn.

In het water gevallen

Maar de grote vreugde was van korte duur, want enkele uren later viel het festival letterlijk en figuurlijk voor de groep in het water. “In de namiddag begon het te regenen en voor de avond werd er nog hevigere regen voorspeld. We probeerden alles zo goed als mogelijk in te pakken met poncho’s, want die machines werken op batterijen en dan is het niet goed als die nat worden.”

“Op een bepaald moment stond het water echt in onze schoenen, dus dan zijn we vertrokken. Het is niet de bedoeling dat we ziek terugkeerden”

DJ Lost Frequencies ging backstage ook even op de foto met Kevin. © gf

“Van de muziek zelf hebben we niet veel kunnen meepikken, want we hebben meer moeten schuilen dan ervan kunnen genieten”, gaat Phebe verder. “Backstage was het wel zalig dat we verschillende artiesten, zoals Steve Aoki en Lost Frequencies konden ontmoeten en met hen op de foto konden. Ondanks de regen wilden we er zeker het beste van maken, want aan het weer kan je helaas niet veel doen.”

Maar na een tijdje begon de regen door de poncho’s te sijpelen. “Die regen heeft ons de hele tijd geremd. We waren precies verzopen waterkiekens. Naar de avond toe was iedereen moe en hadden ze het koud, want zo’n slecht weer vraagt veel energie van de groep. We hebben nog lang volgehouden, maar op een bepaald moment stond het water in onze schoenen. Het is ook niet de bedoeling dat we er ziek van werden. Dan was het beter voor iedereens goede wil dat we naar huis vertrokken.”

Volgend weekend opnieuw

Een grote domper voor de groep, zo leek het wel. Maar dat was buiten de organisatie van Tomorrowland gerekend. “Ze zagen hoe hard iedereen ervan opleefde om daar te zijn en hoe de regen alles zoveel moeilijker maakte. Daarom hebben ze ons aangeboden dat we volgend weekend een dag kunnen terugkeren. Dat was een complete verrassing, zo’n aanbod hadden we totaal niet verwacht.”

“We zagen bij de groep alleen maar fonkelende oogjes vol goesting om het volgende week nog eens te proberen, maar dan voor echt mét goed weer”

“Voor Laetitia en mij paste dit sowieso, want we hebben nog verlof dan. Maar de beslissing lag bij Kevin, Fuxin, Sander en Marie”, vertelt Phebe. “En we zagen bij hen alleen maar fonkelende oogjes vol goesting om het nog eens mee te maken en dan voor echt, met goed weer. We zijn superblij voor hen dat ze nog eens de kans krijgen om er als groep samen van te genieten. We zullen nog het weer afwachten, maar zoals het er nu naar uitziet, zullen we volgende week zondag, hopelijk met een zonnetje terugkeren.”