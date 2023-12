Tweede single voor Miss Violetta

Violetta De Neef, als artieste bekend als Miss Violetta, pakt in een periode van drie maand uit met een tweede single: Whirlpool of Lies. Een single met een duidelijke boodschap. Het is de bedoeling van de Dentergemse om een volledig muzikaal oeuvre te schrijven, waarmee ze naar het publiek kan trekken.

“Eigenlijk begon ik mijn carrière als coverartiest. Drie jaar geleden nam ik dan deel aan een internationale zangwedstrijd en eindigde onder mijn artiestennaam Miss Violetta tweede. Later begon ik dan met eigen liedjes te schrijven. Mijn eerste single ‘The Illusion World’ werd in september uitgebracht en was meteen een succes was. Vooral op vele playlists in nationale en internationale radio’s werd ik toegevoegd. Stilstaan is achteruit gaan, vandaar dat ik snel dacht aan een opvolger. Mijn tweede single ‘Whirlpool of Lies’ is een mix van pop en pop rock, die op 15 december zijn releas kende. Het is een zelfgeschreven nummer, vol passie, energie en vrouwelijkheid.”

Duidelijke boodschap

“Miss Violetta staat tegen pesten. De liedjes zijn ook opgedragen aan sterke vrouwen die het slachtoffer zijn van pesten, psychologische en fysieke mishandeling. Daarmee ga ik ook in de toekomst verder aan de slag.”

Violetta is niet alleen een muzikaal talent, maar werd ook Miss De Luxe 2023, Mrs Belgium Global Universe, Mrs. Ocean Beauty Global Universe 2023 en Miss Tourism Universal Belgium. “Een tijdlang heb ik zelfs in Singapore verbleven om ons land te vertegenwoordigen. Die periode ligt nu achter de rug, mijn aandacht gaat nu naar muziek en choreografie. Daarin behaalde ik zilver en brons op de World Championships ofPerforming Arts in de USA. Zoals je merkt ben ik niet iemand die ’s avonds languit in de zetel ligt. Bijna dagelijks geef ik dansles in Zulte. Ik hoop een internationale artieste te worden, zonder enigszins stappen over te slaan. Eerst Vlaanderen en België veroveren, dan zien we wel”, besluit Violetta. (SBR)