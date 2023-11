Twee topavonden met Chicago Blues Festival in Ruiselede

Twee avonden lang konden 340 blues-liefhebbers genieten van het Chicago Blues Festival in de totaal uitverkochte blues & jazzclub Banana Peel in Ruiselede. Over de Amerikaanse blues-rotten Anita White (Lady A), Dexter Allen en Marquise Knox was iedereen het eens: ‘They still got the blues’.

Niet elke blues & jazzclub slaagt erin om drie door de wol geverfde Amerikaanse blues-artiesten een ommetje te laten maken langs Ruiselede. Anita White (Lady A) deed haar reputatie als ‘hardest workin woman in blues, soul, funk and gospel’ alle eer aan.

Het meeslepende en zwoele gitaarspel van virtuoos Dexter Allen (foto) was ronduit indrukwekkend. Zanger, gitarist en songschrijver Marquise Knox speelde nog met B.B. King en ging in 2019 op tour met ZZ Top en Cheap Trick! Geen wonder dat de 340 tickets in een mum van tijd waren uitverkocht en het publiek laaiend enthousiast was. Dit smaakt naar meer! (ggm)