Twee festivals voor jarige Orgelkring Adriaen Willaert

De Orgelkring Adriaen Willaert blaast 40 kaarsjes uit en doet dat met een internationaal orgelfestival en een kleiner stadsorgelfestival. “Trots dat dit initiatief onze stad tot ver buiten de grenzen zichtbaarheid geeft”, aldus schepen Mieke Vanbrussel.

De orgelkring zag het daglicht in 1982. Toen werd de op dat moment afstuderende student orgel Eric Hallein gestimuleerd om in Roeselare een orgelconcertenreeks op te starten. De stad beschikt over een uitgebreid orgelpatrimonium. De bedoeling was om in meerdere kerken en dus op verschillende orgeltypes bekende organisten te laten concerteren.

De Orgelkring Adriaen Willaert heeft als tweede opdracht om advies te geven bij herstellingen of restauraties. In de Roeselaarse kerken en kapellen staan zeer oude orgels waarmee het hele palet aan verschillende soorten orgelmuziek kan worden bespeeld. Veel instrumenten werden de voorbije jaren opgeknapt of zelfs verplaatst zoals het orgel van de ontwijde Sint-Amandskerk dat nu in de Sint-Michielskerk staat.

Internationaal festival

Het jaarlijkse orgelfestival bestaat uit twee luiken. Er is het Internationaal Orgelfestival waarmee het de bedoeling is andere smaken en kleuren te ontdekken uit diverse landen. Zo komen organisten uit Duitsland en Italië naar Roeselare. Het eerste concert is op zaterdag 12 maart in de Sint-Michielskerk. Dan zijn het Westhoek Consort en kamerkoor Chorus Ieper te gast samen met diverse solisten. Op het programma staan onder andere het orgelconcerto van Haydn en zes delen uit het Requiem van Mozart.

Miniconcerten

Het tweede luik is een Stadsorgelfestival bedoeld voor orgelmuziekliefhebbers maar vooral voor wie nog niet zo vertrouwd is met orgelmuziek. Het festival bestaat uit miniconcerten van telkens een half uur waarbij herkenbare composities worden gespeeld. Het concert eindigt met een rondleiding en een bezoek aan het orgel zelf. Organist van dienst is telkens Eric Hallein. Deze kennismakingsconcerten zijn gratis en het eerste vindt plaats op 6 mei om 18 uur op het Adriaen Willaertorgel in de Sint-Michielskerk.

De data en het programma van de vijf concerten van het internationaal orgelfestival en de vijf miniconcerten kan je terugvinden op www.organassociation-adriaenwillaert.com. Daar vind je ook informatie over enkele losse concerten zoals dat op de Open Monumentendag van zondag 11 september. Dan wordt het Paul Anneessensorgel in de Arme-Klarenkerk bespeeld. Dat orgel stond oorspronkelijk in de kapel van Barnum. (BCR)