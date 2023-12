Tuur Bruynooghe is zanger en gitarist bij Gummy Green

De Lichterveldse Tuur Bruynooghe is frontzanger en gitarist bij Gummy Green, de band die vorige zaterdag tot in de West-Vlaamse finale van Sound-Track geraakte. Gummy Green, omdat Tuur vroeger als kind altijd de groene snoepjes opat.

Tuur Bruynooghe (23) woont met zijn ouders Jan en Heidi Vandevelde in de Zandstraat. Tuur is postbode in Tielt, maar wil graag professioneel met de band aan de slag. Hij heeft de muzikale genen van zijn vader geërfd. Jan is zanger en gitarist bij Het Akoestisch Ei en bij Dirty5. “Als je als kind vaak blootgesteld wordt aan muziek, maak je zelf makkelijker een brug ernaartoe”, vertelt Tuur. “De bluesinvloeden van mijn vader zitten er wel in, maar toch probeer ik sowieso alle richtingen op te gaan. Ik besef nu hoeveel tijd en energie er in het optreden kruipt.” Tuur trad onlangs op in café De Piraat tijdens de Hiphop Night. “Rappen, gecombineerd met de skills van Dries aan de draaitafel.”

Maggotbrain

Gummy Green bestaat uit Tuur, frontzanger en gitarist, Dries Covens, drummer, Owen Perry Weston, bas en Corneel Wuyts, pianist. “Gummy Green zoals we het nu kennen bestaat nog maar eventjes. Het is vooral introspectieve muziek, gevoelsmatig. De liedjes gaan over gevoelens en gedachten die bij mij intens aanwezig kunnen zijn”, zegt Tuur. “Het zijn allemaal eigen nummers, die we zelf schrijven. Digitale nummers die we vertalen naar een livesetting. De titel van onze eerste single is Maggotbrain, gebaseerd op het gelijknamige nummer van Funkadelic. Dit nummer inspireerde mij om dieper in te gaan op het onderwerp mentale stabiliteit.”

Het Entrepot

Tuur werkt als vrijwilliger bij Het Entrepot in Brugge, een creatieve vrijhaven voor jongeren.

“Het Entrepot heeft onder andere een muziekstudio waar bands altijd terechtkunnen voor opnames, nieuwe mensen leren kennen en zichzelf ontplooien in een veilige omgeving. Een uitdrukkelijk dankjewel aan het Entrepot. En in de tweede plaats aan Sound-Track. Gummy Green is een fantastische, leuke en getalenteerde band”, besluit Tuur Bruynooghe. (Jenka Watteny)