Turpentine Valley snakt naar podium

Het post-metal trio Turpentine Valley brengt vandaag een tweede album uit. ‘Alder’ wordt verdeeld in Europa, Groot-Brittannië én de Verenigde Staten. Hun vorige album ‘Etch’ is uitverkocht. “Hoewel we door corona met dat album maar vijf shows konden spelen. Hopelijk gaat het nu beter.” Er zijn alvast vijftien optredens gepland.

Turpentine Valley is een instrumentale post-metal band, bestaande uit Roel Berlaen (drums), Kristof Balduyck (gitaar) en Thomas Maes (bas). Het drietal heeft tijdens de pandemie niet stilgezeten, maar die kwam wel erg ongelegen. “Onze eerste plaat kwam uit eind 2019, we hadden vijftien shows gepland met ‘Etch’”, vertelt bassist Thomas Maes.

“Daarvan hebben we er uiteindelijk maar vijf kunnen spelen, eind februari 2020 was de laatste. Tussen toen en vandaag hebben we welgeteld twee keer live kunnen optreden, toen de maatregelen even waren versoepeld.”

Meteen mee

“Die eerste keer dat we weer mochten spelen was wel de max. Er was knaldrang, zowel bij mezelf als bij het publiek,” zegt gitarist Kristof Balduyck. “We mochten toen optreden voor tweehonderd man, maar dat eerste optreden was in een kelder waar ook maar tweehonderd man binnenkon. Corona was precies al helemaal weg, daar: iedereen stond op elkaar gepakt en was meteen mee.”

Ondanks het gebrek aan optredens, heeft de band niet stilgezeten tijdens corona. “We hebben twee jaar aan de nieuwe plaat kunnen werken,” gaat Thomas verder. “In het begin repeteerden we braaf via Zoom, wat toch een andere manier van werken is. We zaten met onze bas en onze gitaar achter de computer of stuurden elkaar stukjes muziek door waarmee een ander dan verder kon. Daarom waren we wel een stukje onzeker over de nieuwe nummers, maar de eerste keer dat we ze samen in één ruimte mochten spelen, zagen we toch dat het wel goed zat.”

Het nieuwe album ‘Alder’ komt op 25 februari via Dunk Records uit in Europa, enkel op vinyl. In Amerika is het album verkrijgbaar op cd en vinyl, en in Groot-Brittannië zelfs op ouderwetse cassettetape.

Vijftien shows

“Na de release van de plaat hebben we voorlopig vijftien shows gepland”, zegt drummer Roel Berlaen, die ook boeker van de band is. “We kijken er erg naar uit. Ik heb vorige week nog alle zalen afgebeld om de afweging te maken of we wel gingen mogen spelen. We hebben beslist om de shows te laten doorgaan. Hopelijk worden de coronamaatregelen binnenkort niet opnieuw strenger.”

“We proberen in elke provincie van het land een show te spelen en we zijn er bijna. We kijken ook al eens net over de grens. Een echte tour in het buitenland is nog niet aan de orde en praktisch niet echt haalbaar, maar in Duitsland leeft het genre wel enorm en velen van onze Spotifyluisteraars zijn van daar.”

“Het is gewoon superbelangrijk om op de juiste plaats en voor het juiste publiek te spelen. Je mag zoveel reclame maken op Facebook en sociale media als je wil, het effect van een goeie liveshow is zoveel groter.”

“Met onze eerste plaat hebben we maar vijf shows kunnen spelen en daarom vind ik het wel straf dat alle driehonderd vinyls die we lieten persen verkocht zijn. De plaat kwam ook aan bod in de fictieserie ‘De Twaalf’; die is onlangs op Netflix getoond en toen zagen we een kleine stijging in de trafiek op onze website en Facebook.”

Drie kleuren

“Van de nieuwe plaat zijn er vijfhonderd geperst, in drie verschillende kleuren. De voorverkoop gaat goed: er zijn er al honderd weg. De echte verzamelaars kunnen ze drie keer kopen om alle kleuren te hebben, en dat heeft iemand effectief al gedaan.”

(JF)