Turbo Alive Band blijft Johny Turbo eren met nieuwe frontman: “We zochten geen schlagerzanger”

Turbo Alive Band neemt afscheid van frontman Mario, maar blijft heel erg Alive. Na een auditieronde omarmt de Kortrijkse eerbetoonband een nieuwe Johny 2.0. Wien e diene kastar? Ze stellen Wevelgemnaar Nicolas Debonne op 22 december voor in diens stamcafé De Barriere.

Johny Turbo – het zingende alias van Ivan Carlier – mag dan wel al bijna 23 jaar gestorven zijn, de Kortrijkse volksheld blijft leven in zijn repertoire. Mede dankzij de Turbo Alive Band, die sinds 2009 op geheel eigen manier zijn liederen ten berde brengt.

Maar heel even leek de Turbo Alive Band niet zo heel alive meer. Na twaalf jaar gaf Mario Van Desselgem er de brui aan – in een goeie verstandhouding dat wel. Edoch, de eerbetoonband was onthoofd. “We dachten effectief aan stoppen – als Mario stopt, stopt het helemaal”, vertelt toetsenist Pieter Nuytten. “Een optreden waar de eerste rij volstond met jonge gasten die alle teksten meebrulden, deed ons echter nadenken. Waarom zouden we stoppen?”

De zoektocht naar een nieuwe Johny 2.0 kon beginnen. Het is te zeggen, een nieuwe frontman. “We zochten geen nieuwe Johny, noch een nieuwe Mario. Het mocht geen imitatie zijn, maar iemand die op zijn eigen authentieke manier en met passie de liedjes bracht om zo de nagedachtenis levend te houden”, legt drummer en bezieler Bert Meersman uit. “We zochten dus alleszins geen schlagerzanger.”

En dat mocht een man, vrouw of X zijn. Twintig uitsluitend masculiene sollicitaties nestelden zich in de digitale brievenbus van de band. Na een auditie met een selectie van drie bleek de 39-jarige Wevelgemnaar Nicolas Debonne het meest geschikt.

Op het nippertje

Al was het op het nippertje. “Toen ik in juni hun oproep zag, dacht ik wel dat het iets voor mij zou zijn. Het was pas nadat heel wat maten – en zelfs de zus van Mario – me aanspoorden het te doen dat ik op de voorlaatste dag een filmpje opnam om te solliciteren. Niet dat mijn leven ervan afhangt, maar bij de live-auditie was ik op van de zenuwen.”

Nochtans heeft Debonne van podiumvrees geen last. Volleerd quizmaster, plaatjesdraaier als Bonnes Muziekcarrousel, sprekend over zijn boek Schijf Van De Dag en sinds kort weer zingend op het podium met coverband Gratis Vat. “Met Gratis Vat brachten we al een drietal nummers van Johny Turbo, nog voor er sprake was van de Turbo Alive Band”, vertelt hij.

En toch moet er nog gestudeerd worden. “Ik ben al van jongs af aan fan, dankzij het album Veske Zjever”, aldus de ‘nieuwe Johny’. Klein probleem dus. “We brengen veel meer nummers dan enkel die van dat album. De week voor een repetitie is het dus Johny Turbo op repeat om dan enkele weken even af te kicken.”

Drukke zomer

Op 22 december treedt Turbo Alive Band voor het eerst naar buiten met hun nieuwe stem. Na die try-out in Nicolas’ stamcafé De Barriere in Wevelgem, volgt nog een soort van startshow waarbij de microfoon officieel wordt overgedragen. “Daarna hopen we de hele zomer lang volle bak te kunnen spelen”, aldus Pieter. Al zal dat geen probleem vormen. “We krijgen nog wekelijks aanvragen binnen, dus zelfs als het stil is rond de band, loopt het wel.”

Veel spelen, maar er is ook nog een andere ambitie. “Het blijft een stoute droom om nog iets te doen met KV Kortrijk”, verwijst Pieter naar ‘KVK U beste doen’, dat verwijst naar een tijd waar het schepencollege nog oranje kleurde en voorzitter De Gryse de plak zwaaide. “Een nieuw supporterslied zou toch wel leuk zijn. (JD)