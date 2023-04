Trommelcorps heet voortaan Ritmiek

De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia in Ardooie meldt na rijp overleg de geboorte van Ritmiek.

Ritmiek is de eigentijdse naam voor wat in het jargon tot nu toe het trommelcorps heette. “Ons trommelcorps heette wat oubollig simpelweg trommelcorps en we steken wat ritme en swing in de naam”, zegt Koen Haverbeke van de harmonie.

En meteen nodigt de Koninklijke Harmonie je uit naar het aperitiefconcert van zondag aanstaande 23 april vanaf 10.00 uur in ’t Hofland. Peter Lejaeghere dirigeert de harmonie. Koen Haverbeke dirigeert de jeugd van de F(l)ierefluiters. Hans Dewachtere begeleidt het trommelcorps… pardon Ritmiek.