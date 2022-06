Triple A wint Rock Rally van jeugdhuis Rebel Rebel

De Parkies zijn niet meer, de wekelijkse concerten in het gemeentepark. VZW Rebel Rebel staat klaar om op donderdag in juli een eigen aanbod te ontwikkelen. Lokaal talent mocht niet ontbreken en in samenwerking met JC Ten Goudberge stonden vrijdagavond vier groepen op de planken.

Lowie Coolsaet van Rebel Rebel en Stan Verstraete, de kersverse medewerker van het jeugdhuis, maakten de winnaar bekend. Vier groepen hadden de muzikale arena betreden, een klein maar fijn podium op ‘de Koer’. Uit Cuberdon, The Black Gasolines, Drowning, not waving en Triple A kwam het laatste trio als winnaar uit de bus.

“Wij zijn Johathan Deboosere, Anthony en David Vanderroost, we spelen bass, drum en gitaar en brengen garagerock die we met verschillende invloeden omsmeden tot ons geheel. Vijf nummers moesten we brengen, eigen nummers. We halen inspiratie overal, maar horen graag Biffy Clyro, Alkaline Trio of the Guru Guru. We zijn nu twee jaar bezig en haalden de preselectie van de Humo’s Rock Rally. We willen vooral veel spelen en muziek schrijven. Er staat toch al single klaar”, aldus Jonathan.

Veelbelovend

“Congé in het park bestaat uit vier donderdagavonden in het park. Er komt een hoofdpodium met meer bekende namen als Yevgueni of Een Gratis Vat, School is Cool of Les Freak. Rond de arena komt ook een kleiner podium, meer gericht op de muziekliefhebber.” Lowie is duidelijk enthousiast.

“We hebben nog ideeën, maar eerst deze editie tot een goed einde brengen. Deze groep is alvast veelbelovend.” Rebel Rebel bestaat verder ook nog uit Bram Lagae, Oscar Penninck, Ward Schoutteeten en Florian Acke.

(HV)