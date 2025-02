Trio Ave De Barro brengt Latijns-Amerika naar het Hopmuseum

Het Trio Ave De Barro komt op donderdag 13 februari om 20 uur langs in het Hopmuseum in Poperinge. “Aan de vooravond van valentijn een passend programma om je te laten mee op sleeptouw nemen door Latijns-Amerika met dan vooral de focus op Mexico”, zegt Marc Dewilde van het organiserende Carline’s Echo.

“Ave de Barro is een Belgisch-Mexicaans duo dat de passie en rijkdom van Latijns-Amerikaanse muziek tot leven brengt. Denisse Vargas (zang) en Stevo Fakoli (gitaar) ontmoetten elkaar in 2019 en ontdekten al snel hun gedeelde liefde voor Mexicaanse en Latijns-Amerikaanse liederen. Ze nemen je mee op een muzikale reis vol emotie waarbij de focus ligt op de prachtige tradities van de Mexicaanse muziek”, zegt Marc.

Ave de Barro, wat letterlijk Vogel van Klei betekent, nodigt je uit om de oude muzikale schatten van Latijns-Amerika te ontdekken. “Denisse’s krachtige stem raakt recht in het hart en wordt subtiel begeleid door Stevo’s meesterlijke gitaarspel. Laat je meeslepen door de bolero’s en ranchero’s van Ave de Barro en de betoverende stem van Denisse Vargas.”

Mexicaanse emotie

Sinds 2023 treden ze ook op als Ave de Barro Trio, waarbij ze samenwerken met de fantastische saxofonist/klarinettist/fluitist Tom Callens. Tom heeft een lange staat van dienst in de Belgische muziekscene en is bekend van zijn werk bij Lester’s Blues, Lady Linn and her Magnificent Seven, Proyecto Secreto, South of the Border, Jamaican Jazz Orchestra en vele andere projecten. Pure trillende Mexicaanse emotie. Doorleefd tot in de diepste zielenroerselen van de Mexicaanse traditie”, aldus Marc. “Voorafgaand aan deze voorstelling om in de sfeer te komen kan je vanaf 18 uur genieten van een traditionele chili con carne in Bistro De Stadsschaal en dit aan 18 euro. Inschrijven hiervoor gebeurt rechtstreeks bij Andy Decrock van De Stadsschaal.”