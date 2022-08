Trax Festival in Roeselare klopt af op net geen 8.000 bezoekers

De elfde editie van Trax Festival in Roeselare lokte bijna 8.000 bezoekers. Zij genoten van muziek van onder andere Ruben Block en Novastar.

Voor de elfde editie van het festival had de organisatie het terrein een pak groter gemaakt, waardoor er ook meer volk binnen kon. De capaciteit werd vastgelegd op 8.500 bezoekers. Het bordje uitverkocht moest niet bovengehaald worden, maar toch mochten ze bijna 8.000 bezoekers ontvangen op het gratis festival. Dat gebeurde zonder noemenswaardige incidenten.

Perfecte afsluiter

De muzikale debatten werden zaterdag geopend door Whorses en King Hiss, afgelost door Idiots met Roeselarenaar Wouter Spaens. Chibi Ichigo, die het vorig jaar nog bijzonder goed deed in De Slimste Mens ter Wereld, zorgde voor een zwoele set in de vooravond. Ruben Block was de eerste echt grote naam op de affiche. De frontman van Triggerfinger doet het tegenwoordig ook solo en dat werd gesmaakt door het publiek. Maar uitkijken was het vooral naar Novastar. Joost Zweegers pakte uit met een set vol hits om te eindigen met ‘The best is yet to come’. De perfecte afsluiter van de zomervakantie in Roeselare.