Traditioneel herfstconcert De Zwaan: “Met gloednieuw, Belgisch werk”

Het herfstconcert van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia De Zwaan in Lichtervelde wordt een traditioneel herfstconcert, met een gloednieuw en bijna nog nooit uitgevoerd nummer van een jonge Belgische componiste.

De Fanfare De Zwaan organiseert op zaterdag 28 oktober om 20 uur hun herfstconcert, in oc De Schouw. “Het wordt een traditioneel concert waarop zowel het trommelkorps (onder leiding van Sam Maertens), het jeugdensemble Ferventis en Mini’s en de KF. Sint-Cecilia De Zwaan (beiden onder leiding van Mieke De Meyer) een deel van het programma voor hun rekening nemen”, zegt Luc Haeghebaert.

Topnummer

“Voor de pauze treden het trommelkorps, de mini’s en Ferventis op. Na de pauze volgt dan het fanfareorkest. Op het programma staan onder meer werken van Paul Lovatt Cooper, Otto M. Schwartz, het werk A Song Without Words van de jonge Belgische componiste Pimpanit Karoonyavanich is gloednieuw en bijna nog nooit uitgevoerd. Het absolute topnummer van het concert is ongetwijfeld Five States of Change van Philip Sparke. Met een Deep Purple Medley wordt gezorgd voor een populair nummer.”

Het concert in oc De Schouw op zaterdag 28 oktober om 20 uur wordt gepresenteerd door Anne Debusschere en kaarten zijn te koop bij de muzikanten aan 12 euro ofwel online via herfstconcertzwaan2023. eventgoose. Waar je wel 1 euro administratiekosten betaalt. De dag zelf betaal je 15 euro.

Ceciliafeest

Het Ceciliafeest van de fanfare vindt plaats op zaterdag 4 november en begint met een eucharistieviering om 14.30 uur in de kerk. “We doen een warme oproep tot onze sympathisanten om deze muzikaal opgeluisterde misviering bij te wonen”, aldus Luc. “Om 19.30 uur is er dan het avondfeest met buffet en dj in zaal De Zwaan waarvoor je 25 of 20 euro betaalt, dit naargelang je muzikant bent.”

(JW)