Totaalfestival Plein Publique zorgt voor zwoele inzet van de zomer in Roeselare

Plein Publique wordt ongetwijfeld een van de hotspots van de Batjes. Het totaalfestival is ondertussen aan de vijfde editie toe. Je kan er terecht voor muziek, maar ook voor circus, workshops, spelletjes en zoveel meer.

Het team van Luster vzw en De Spil brouwde de afgelopen maanden met opnieuw bijzonder veel enthousiasme de welbekende zomerse Plein Publique-cocktail voor Roeselare en omstreken. “Op zaterdag 25 en zondag 26 juni kunnen we in het Noordhof van ’s middags tot in de late uurtjes de zomer feestelijk en heupwiegend inzetten”, lacht Mathieu Pacqueu van vzw Luster. “Met de ondertussen vijfde editie groeit dit gratis festival uit tot een vaste waarde. Een verbindend ‘inluiden van de zomer’-ritueel als het ware.”

Plein Publique is dan ook uniek in de brede waaier van de festivals. “Dat kan ook niet anders: we zijn een festival total én gratis. In ons totaalfestival geniet groot en klein van verschillende genres op één groot podium, dat zich uitstrekt over een getransformeerd stadspark waar je zowel lokale als internationale artiesten ontdekt. Er zijn live muziekconcerten, circusvoorstellingen, workshops, spelactiviteiten, pop-upacts, dj’s,… “Grote namen zul je bij ons niet altijd vinden. Wel zal je nieuwe dingen ontdekken”, klinkt het.

Lokale toppers

Roeselarenaars Dieter Meeuws (Cfour/NTREK) en producer DJ SNS (Brihang/JtotheC) stellen in primeur de kersverse plaat van hun geesteskind olsan voor. De intergalactische discogrooves en bijhorende freaky outfits van het Texaanse Golden Dawn Arkestra verleiden zelfs de meest vastberaden tooghangers op zaterdag. En ook de ultieme live band, Babylon Circus uit Frankrijk, zal met hun niet te versmaden ska-, rock-, en reggaebeats het nodige doen. De Gillende Keukenprins uit Nederland drumt, jongleert, orgelt en kookt in een bijna niet te volgen rollercoaster van 27,5 min … één pannenkoek. Een Spanjaard, Fin en Engelsman steken de draak met Olympische- en andere spelen in hun adembenemende acrobatievoorstelling ‘League&Legend’. De kans is groter dat je Ludo & Arsène opmerkt 320 cm boven de grond dan erop. Oude bekenden brengen een act speciaal op maat van het festival waar je niet om heen kan.

“En dit alles zou werkelijk niets betekenen als die bijzondere Plein Publiquesfeer er niet was. We kunnen het zelf niet meteen verwoorden wat het precies is. Is het de start van de zomer die bruist? In combinatie met de knaldrang van het Batjesweekend? In ieder geval: elke editie zien we steeds meer lachende gezichten.” (Thomas Dubois)

Alle info: www.pleinpublique.be.