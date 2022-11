Tot in de puntjes georganiseerd seniorenoptreden is groot succes

De dienst Mens & Vrije Tijd in het gemeentehuis heeft in de week van de senioren een zeer geslaagd namiddagoptreden georganiseerd. Meer dan vierhonderd mensen kwamen in sportzaal Rethorica genieten van Jo Vally en Yves Segers.

Voor vele aanwezigen is dit blijkbaar een afspraak waarnaar ze jaar na jaar uit kijken én wat ze zeker niet willen missen. Het gebeuren is ook goed georganiseerd! Onder de fans van Jo Vally zagen we Katrien Coupillie uit Gijverinkhove en haar vriendin Josiane Vandewalle uit Veurne. Zij maakten er een gezellig uitje van en gingen eerst samen uit eten. Ook Lieve Boone uit Lo wilde er bij zijn. “Ik hou enorm van dit soort optredens”, zegt Lieve.

“Ik ga ieder jaar naar de Rethorica en graag! Het is zeer goed georganiseerd. Mijn grootste wens is om nog een keer Will Tura te kunnen zien optreden. Afwachten of dat zal lukken.” Monique Verpoorte uit Izenberge stond een uur voor aanvang al aan te schuiven aan de ingang. “Het seniorenoptreden in de Rethorica is ieder jaar een hoogdag voor mij”, zegt Monique. “Tien euro inkom in voorverkoop is zeer betaalbaar. Ik bel dan ook telkens even naar het gemeentehuis om te vragen of ze een mooi plekje voor me willen reserveren. Dit jaar is dat weer gelukt want ik zat recht voor het podium.”

Het is de dienst Mens & Vrije Tijd in samenspraak met de seniorenadviesraad die binnenkort de artiest voor 2023 zal bepalen.