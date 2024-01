Torhoutse jazzclub The Black Cat zet nieuw jaar met goed gevoel in

De Torhoutse jazzclub The Black Cat, goed voor 65 vaste leden plus heel wat gelegenheidstoehoorders, heeft het nieuwe jaar met een goed gevoel ingezet.

“Het aantal aanwezigen op onze maandelijkse concerten in zaal Club de B blijft in stijgende lijn gaan”, zegt voorzitter Marleen Dedecker (67) uit de Semoisstraat. “En de artiesten komen heel graag bij ons spelen.”

Thuis in zaal Club de B

Naast Marleen bestaat het bestuur uit nog zes leden: haar man Jan Van Stichel (secretaris), Geert Vanoverschelde (ondervoorzitter), Paul Warlop (penningmeester), Inge Demuynck, Guy Thorrez en Paul Braem.

The Black Cat biedt tien concerten per jaar aan (niet in juli en augustus) en voor de programmatie wordt Jan Van Stichel bijgestaan door Paul Braem en door Jos Demol, een monument op het vlak van jazz. Jos kent het circuit op zijn duim en onderhoudt contact met de grote namen uit het wereldje.

“Vroeger hadden de concerten in onze intussen verdwenen horecazaak El Gato Negro plaats, maar we zijn gelukkig met de verhuizing naar Club de B”, zegt Marleen. “We voelen er ons goed thuis. Het is een gezellige zaal en we hebben er veel meer ruimte dan in El Gato Negro.”

Toppers op de affiche

“Dankzij ons volgehouden streven naar kwaliteitsvolle jazzconcerten zien we voor The Black Cat een groeiende respons vanuit de hele provincie”, vult Jan Van Stichel aan. “Zo was ons nieuwjaarsconcert van vorige dinsdag met het optreden door icoon Koen De Cauter en zijn gipsy band Bonjour Eddy volledig uitverkocht. Veel muzikanten die indertijd als piepjonge conservatoriumafgestudeerden hun eerste onzekere stappen op het Black Cat-podium zetten, spelen intussen op Europees niveau. En ze komen dankbaar en met veel plezier terug om in onze jazzclub op te treden.”

“Voor het komende najaar staan er, met dank aan Jos Demol, twee toppers op de affiche, met name de swingende boegbeelden Chris Joris en Nathalie Loriers. En volgend jaar vieren we ons 15-jarige bestaan!”