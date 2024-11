Too many keys: Cactus en Concertgebouw realiseren samen een nieuw pianofestival in Brugge in mei 2025

Cactus Muziekcentrum en Concertgebouw Brugge slaan, zes jaar na More Music!, de handen opnieuw in elkaar. Op zaterdag 17 mei 2025 presenteren ze samen het gloednieuwe pianofestival Too many keys in Concertgebouw Brugge. Vijf pianisten dompelen je op deze bijzondere concertavond onder in een heerlijke muzikale trance. Op de line-up staan onder andere Hauschka en Büşra Kayıkçı.

Too many keys wordt een ode aan het minimalisme en de piano. Cactus Muziekcentrum en Concertgebouw Brugge selecteerden vijf artiesten die helemaal binnen dat kader passen.

Uitdagen

Felix Van de Loock, programmator bij Cactus Muziekcentrum, geeft de volgende uitleg over de samenwerking: “Met Cactus zoeken we graag naar de optimale locatie om artiesten te presenteren en dan is het programmeren van pianoconcerten in de machtige zalen van het Concertgebouw uiteraard een droom.”

“Doorheen het proces merkten we dat we met beide artistieke teams heel snel het punt vonden waar we het publiek van onze huizen konden samenbrengen en tegelijk uitdagen. Too many keys wil een pianofestival zijn dat de muren neerhaalt tussen onze artistieke werelden en waar we willen tonen hoe eindeloos de mogelijkheden van dit prachtige instrument zijn”, aldus Felix Van de Loocke.

Puurheid

Volgens Jan De Moor, programmator nieuwe muziek bij het Concertgebouw Brugge, brengt het festival heel diverse muzikanten bijeen: “Voor elk van hen geldt dat ze op zoek zijn naar puurheid, naar een bezwerend gevoel van trance en naar het minimale.”

“De betrachting is dan ook om het publiek van het Concertgebouw en van Cactus te laten zien dat artiesten vaak niet in hokjes denken, maar dat ze met hun muziek vooral willen beklijven. Ze willen met hun werk mensen fysiek raken, in elke vezel van het lijf van de luisteraar kruipen en zich daar nestelen; kortom met hun muziek iets teweeg brengen. Ik ben er zeker van dat de bezoekers van Too many keys ook effectief geraakt zullen worden én meteen ook fijne nieuwe muziek zullen ontdekken.”

Sonisch labo

Op de affiche van de eerste editie van Too many keys prijken Hauschka, Büşra Kayıkçı, Daan Vandewalle & Alvin Curran en Helena Basilova. Componist en pianist Hauschka transformeert de zaal tijdens zijn shows steevast in een sonisch laboratorium, dat het publiek laat laveren tussen puurheid en complexiteit.”

Hauschka. © Hannes Caspar

“Zijn werktuig is de vleugelpiano die hij met stukjes plakband, vilt en allerhande materialen ‘prepareert’. Voeg daar nog een royale scheut elektronica aan toe en je komt uit bij muziek die je lijf in alle vezels doet meetrillen.

Na haar studies interieurarchitectuur en design, begon de Turkse Büşra Kayıkçı steeds meer elementen van muziek te incorporeren in haar ontwerp, geïnspireerd door componisten als John Cage en Michael Nyman. Met haar warme en minimalistische stukken beweegt Kayıkçı zich in gelijkaardige sferen als haar voorbeeld Nils Frahm.

Bezwerend

Ook de Amsterdamse pianiste Helena Basilova vond inspiratie bij het werk van Frahm. Ze nam een album op in zijn studio met interpretaties van het werk van Ryuichi Sakamoto, wiens muziek tussen 80’s synth-, electro-pop en (neo)klassiek zweeft. Op piano, synthesizers en elektronica brengt ze een bezwerend en gepast eerbetoon aan de maestro.

Helena Basilova. © Marco Borggreve

Componist Alvin Curran en pianist Daan Vandewalle musiceren al meer dan twintig jaar samen. Centraal in hun concert staat Era Ora (Italiaans voor ‘Het werd tijd’ of ‘Eindelijk’ of ‘Laten we vertrekken’). Met die gedachte in het achterhoofd scheppen Curran en Vandewalle een wereld aan bezwerende klanken en eindeloos variërende klankmassa’s die de hele Kamermuziekzaal zullen vullen.