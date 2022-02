Tom Vansteeland uit Roeselare staat als Blvckprint voor de tweede keer op Tomorrowland

De organisatie van Tomorrowland heeft een line-up met meer dan 700 dj’s bekendgemaakt. Daaronder ook Tom Vansteeland, beter bekend als Blvckprint.

Tomorrowland vindt komende zomer maar liefst drie weekends plaats. Tom mag tijdens het tweede weekend aantreden. Het is de tweede keer dat Tom op het bekendste dancefestival ter wereld staat. Het doet hem alleszins veel deugd. “Na twee sombere jaren in het dj-landschap mag ik eindelijk van de dagen schreeuwen dat ik opnieuw op Tomorrowland sta”, aldus Tom.

“In 2019 mocht ik nog de Radio Ultra Modern stage openen, maar ondertussen zijn we zowel qua positie als tijd gestegen. Ik mag op zaterdag 23 juli, dat is het tweede festivalweekend, van 21 tot 23 uur, mijn kunnen laten horen op het water van Tomorrowland.”

Eigen podium

“Na twee jaar lang mijn droom en carrière on hold te moeten plaatsen belooft het opnieuw een drukke zomer te worden met heel wat grote festival in binnen en buitenland. Zo kreeg ik de eer om nog eens mijn eigen podium te hosten op Dreambeats op 25 juni in Kortemark. 2022 belooft dan uiteindelijk toch nog vol leuke vooruitzichten te zitten.”