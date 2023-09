Tom Kristiaan dingt mee naar Edisonprijs

Eind september brengt Tom Kristiaan zijn nieuwe album Inspired by Nature uit, opnieuw met sfeervolle neoklassieke muziek. Daarnaast is hij genomineerd voor de Edison Publieksprijs in Nederland, zowat de Mia’s van onze noorderburen.

Stalhillenaar Tom Kristiaan is pianist, accordeonist en componist. Hij bracht reeds vier albums uit met neoklassieke pianocomposities, maar maakt ook deel uit van de rockgroep Grant. Verschillende van zijn werken werden op televisie gebruikt, maar hij gooit vooral hoge ogen met de meer dan 25 miljoen streams in meer dan 180 landen van zijn laatste album Petites danses et rêveries.

Wildlifefotograaf

“Mijn nieuwe album Inspired by Nature is een samenwerking met natuur- en wildlifefotograaf Wouter Pattyn. Hij reisde heel Europa af op zoek naar de meest beklijvende plekken en publiceerde ze in zijn vierde boek Wild van Europa. Ik was dadelijk weg van zijn prachtige fotografie en componeerde muziek op zijn natuurbeelden”, legt Tom Kristiaan uit.

Op maandag 9 oktober worden in het Afas Theater in Leusden de Edisonprijzen uitgedeeld. Tom Kristiaan dingt er samen met bekende componisten als Max Richter of Hans Zimmer naar de Klassiek Publiekprijs. “Heel spannend”, geeft hij toe. “En natuurlijk hoop je dat je zo’n Edison mee naar huis mag nemen. Maar prijs of niet, het zijn mooie tijd. De cd komt straks uit en er zijn reeds enkele optredens gepland. Op 15 oktober ben ik te gast in de kapel Petit in Drongen. Dan volgen twee openluchtconcerten in het bos, ten voordele van het natuurgebied Bosnodig in Vorst in Nederland. En op 12 november speel ik een thuismatch in het Vrije Tijdscentrum van Jabbeke. Je krijgt telkens een dik uur live muziek vanop de piano, met projectie van de verbluffende natuurbeelden op grootbeeldscherm. Het worden concerten vol rust, minimalisme en een ode aan de pure schoonheid van de natuur.”

Patrick Hamilton

Het album Inspired by Nature is geproducet door Patrick Hamilton en is te koop bij Rombaux Brugge, bibliotheek Canticleer De Haan of via tomkristiaan.com. (P.A.)