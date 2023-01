TOBE uit Tielt laat eerste West-Vlaamse single op Vlaanderen los: “Dit lied is mijn kindje”

Tobe Vandekerckhove, artiestennaam TOBE, heeft met ‘Onderweg’ zijn eerste single klaar. Na passages in #LikeMe en The Voice lijkt hij helemaal klaar voor een solocarrière. “Mijn nummers breng ik in het West-Vlaams, of misschien eerder het Tobeaans, maar de muziek zal iedereen begrijpen.”

Tobe Vandekerckhove (20) uit Tielt zette zijn eerste stappen in de showbizz tijdens de start van de succesvolle serie #LikeMe. Intussen studeert Tobe voltijds aan de Theaterschool in Utrecht. “Ik wil echt heel graag dat diploma, maar de combinatie met mijn muziek is niet zo evident”, vertelt hij daarover. Tobe heeft immers een grote voorliefde voor muziek, want niet lang na zijn passage bij #LikeMe waagde hij zijn kans bij The Voice van Vlaanderen. Daar draaiden de coaches enthousiast voor hem en belandde hij in het team van Niels Destadsbader. Tobe schopte het er tot de liveshows. “Tijdens dat avontuur heb ik ontdekt dat ik echt wel muziek wilde gaan maken. Ik hoopte dan ook op een telefoontje, maar heb er uiteindelijk twee maanden op moeten wachten. Intussen was ik zelf gestart met muziek te schrijven.”

Tussen pop en abstract

Uiteindelijk werd Tobe opgepikt voor een artiestencontract door het label [Pias]. “Daar is de puzzel helemaal in elkaar gevallen. Intussen ben ik er part of the family, wat toch opmerkelijk is bij een label met zoveel grote artiesten voor wie ik ook erg veel respect heb. Ik heb er een keigoed team rondom mij, bij wie ik ook helemaal mezelf mag zijn”, vertelt hij daarover.

Het eerste resultaat van Tobes harde werk is de single Onderweg, die sinds woensdag op de wereld is losgelaten. “Het nummer werd oorspronkelijk geschreven door Abel en ik heb me in de lyrics verdiept. Daarna heb ik er helemaal mijn eigen ding mee gedaan. Het is trouwens ook het eerste nummer dat ik in de studio heb ingezongen.”

“Ik ben er erg trots op om een West-Vlaming te zijn en koos dus bewust voor dat dialect”

Tobe koos voor een sound tussen pop en abstract, maar vooral heel opmerkelijk: in het West-Vlaams. “De Tieltenaren zullen er wel wat Tielts dialect in terugvinden, maar mijn management noemt het eerder Tobeaans. Ik ben er erg trots op om een West-Vlaming te zijn en koos dus bewust voor dat dialect. Een benadering zoals die van mij is bovendien nog niet eerder uitgevoerd. Mijn ouders hebben me trouwens wel wat geholpen met sommige lyrics, of me gewezen op toffe woorden van vroeger.”

Spannende tijden

Of Tobe dan geen schrik heeft dat niet iedereen hem zal verstaan? “Ik organiseerde afgelopen zomer al een luistersessie in Spanje, waarbij mijn muziek langs grote boxen in een vallei te horen was. Daar hadden de aanwezige luisteraars er geen problemen mee. Ik focus me dan ook vooral op goede muziek, die misschien wel meer vertelt dan de lyrics.” Voor Tobe breken nu spannende tijden aan. “Het is toch een beetje mijn kindje dat nu op de wereld is losgelaten en dan hoop je toch wel dat iedereen het leuk en mooi zal gaan vinden”, lacht hij. “Abel zelf was alvast enthousiast dat ik hen nog had kunnen verrassen met deze versie van hun nummer. Ik vind het tof dat ook zij er tevreden mee zijn.” (LDW)

Meer info via www.tobeofficial.be.