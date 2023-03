TOBE lanceert indrukwekkende debuutalbum ‘Waterman’

Vrijdag 24 maart is een heel belangrijke dag voor TOBE alias Tobe Vandekerckhove (20) uit Tielt, want dan ligt zijn debuutalbum Waterman in de winkelrekken en is het ook digitaal te verkrijgen.

Op dezelfde dag komt ook zijn nieuwe single Je Vliegt uit, de opvolger van zijn eerste single Onderweg die gedurende meerdere weken in de Vlaamse Top 30 stond en een achtste plaats bereikte. Toen TOBE in 2018 op de set van #LikeMe belandde, bleek dat achteraf het begin van zijn nog prille, maar opmerkelijke ontwikkeling als artiest. Zijn uniek timbre bezorgde TOBE een indrukwekkende passage in The Voice Vlaanderen, waar zijn stem en charisma hem instant tot een favoriet van zowel publiek als jury bombardeerden. Hij besloot om zijn kwaliteiten als acteur verder te ontwikkelen aan de gerenommeerde Theaterschool in Utrecht.

Tijdens die studies liet de passie voor muziek hem echter niet los. Hij timmerde ruim een jaar in de studio aan zijn muzikale pad en werkte er een repertoire van Nederlandstalige klassiekers uit. Die nummers kleurde hij in met eigen interpretaties, gaande van intieme pianoarrangementen en fijngelaagde vocals tot dramatische strijkers, intense gitaren en frisse elektronica en dit telkens in zijn eigen herkenbare gevoelstaal. Het resultaat is het beklijvende album Waterman.

Mix van nieuw en oud

“Ik ben gigantisch excited om mijn eerste album Waterman eindelijk uit te brengen. Na twee jaar keihard werken kan ik met trots de negen nummers op het albums met iedereen delen. Het zijn allemaal covers in mijn eigen taaltje, het Tobeaans”, glimlacht hij. “Ik vond het belangrijk om zowel oude als hedendaagse nummers te brengen. Dat gaf me ook de kans om om eens een nummer van Bazart te coveren, een band waar ik zo naar opkijk. Ik ben echt fier op het eindresultaat”, zegt een stralende TOBE.

“Naast eigentijdse nummers staan er ook oudere nummers op. Grappig, sommige nummers zijn ouder dan ikzelf. Magie is een liedje uit 1993, dat is negen jaar voor mijn geboorte. Ik maakte er een compleet andere versie van. Ik kan niet wachten om alles met jullie te delen.” (Patrick D.)

Het album Waterman is zowel op cd als digitaal te verkrijgen.

