Tine Claeys uit Roeselare brengt eerste EP uit onder eigen naam: “Songs gaan over mijn eigen leven”

Voor Ruiternaar en singer-songwriter Tine Claeys (25) gaat straks met de release van haar eerste EP een langgekoesterde droom in vervulling. Elke eerste vrijdag van de maand wil ze één van haar pop-rocknummers loslaten op het publiek. Je kan alvast proeven van Castle, een song die ze naar aanleiding van de Week van de Belgische Muziek uitbracht.

Tine Claeys studeerde af als Master in de biomedische wetenschappen en zit momenteel halverwege haar doctoraat bio-informatica, waarbij ze software ontwikkelt om bloedonderzoeken te ondersteunen.

Muziek loopt als een rode draad door haar jeugdjaren. Haar zus en vader hebben ook die muzikale gave. Tine speelt piano en leerde zichzelf gitaar spelen. Op die manier deed ze al flink wat ervaring op tijdens jamsessies, optredens in lokale cafés en de Villa Roslar-huiskamerconcerten. Vorige zomer stond ze trouwens tijdens de Nationale Feestdag op de Roeselaarse Grote Markt als voorprogramma van Regi, wat ze als een klein hoogtepunt beschouwt in haar nog prille carrière.

“In het begin bracht ik vooral covers”, opent deze getalenteerde jongedame. “Daarnaast schrijf ik al heel wat jaren eigen songs. Onlangs heb ik de stap gezet om daar effectief iets mee te doen. Samen met het Roeselaarse producing-trio DI-Team zijn we enkele dagen bezig geweest in Closed Sessions een opnamestudio in de buurt van de haven om vijf van mijn eigen nummers in een rockjasje te steken. De EP heeft geen titel. Alle nummers staan los van elkaar en gaan over mijn leven. Over de liefde vinden of verliezen. Alledaagse dingen waarin veel leeftijdsgenoten zich kunnen herkennen. Sommige nummers zijn van twee jaar geleden en andere eigenlijk vrij recent.”

‘nite’

“De jongens van DI-Team zijn toffe gasten die mij uitstekend hebben begeleid. Ik speel mijn muziek altijd met piano en gitaar. Met hun inbreng hebben ze de kwaliteit naar een hoger level gebracht. Toen ik aan de opnames begon, had ik bij bepaalde liedjes iets anders in mijn hoofd maar door hun visie is het nog beter geworden”, vertelt Tine.

De stijl omschrijft de muzikale Ruiternaar als pop-rock. “Muziek met ballen. Er zit poer in. Kennissen zullen daar zeker mijn persoonlijkheid in herkennen. Mijn nickname ‘Nite’ heb ik ondertussen laten vallen omdat mijn muziek over mezelf gaat. Het wordt dus gewoon uitgebracht onder de naam ‘Tine’.”

toekomst

“Het opzet is om vanaf nu, elke eerste vrijdag van de maand, één van die nummers op alle gekende audiostreamingkanalen zoals Spotify en iTunes los te laten. De toekomst zie ik door een roze bril”, klinkt het enthousiast.

“Ik ben van nature een optimist. We zien wel wat het geeft. Ik ben heel benieuwd naar de reacties. Als ik hiermee in de toekomst kan deelnemen aan wedstrijden zoals De Nieuwe Lichting of Humo’s Rockrally ben ik in mijn opzet geslaagd”, glimlacht Tine.