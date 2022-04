Tiende en misschien wel laatste editie van accordeonfestival Airbag in Brugge

Van 7 tot en met 29 mei is Brugge voor de tiende – en misschien wel laatste keer – de hoofdstad van de accordeon. Met veertig concerten waarop de ‘trekzak’ een centrale plaats inneemt. Gastcurator van de jubileumeditie van Airbag is accordeonvirtuoos Philippe Thuriot.

De Brugse cultuurfunctionaris Peter Roose (63) stelde alleszins zijn allerlaatste editie van dit tweejaarlijks accoreonfestival voor. Want volgend jaar in september gaat hij met pensioen bij het Cultuurcentrum Brugge. De vraag is of zijn opvolger dezelfde muzikale weg zal opgaan. Peter Roose stelde Philippe Thuriot aan als gastcurator, in opvolging van Gwen Cresens die het programma van de vorige editie mee samenstelde.

Musette

Brusselaar Philippe Thuriot, die in het Café du Village van zijn ouders bals musette met de paplepel kreeg, studeerde aan de conservatoria van Antwerpen en Kopenhagen. Zijn muzikale interesse is zeer breed: van klassieke muziek over jazz tot muzette en zelfs pop. Hij begeleidde Johan Verminnen, schreef liedjes voor Catherine Delasalle en improviseerde op middeleeuwse muziek op vraag van het vocaal Ensemble Capilla Flamenca.

Brugge is geen onbekende voor Philippe Thuriot. Het Brugse label W.E.R.F.-records bracht jaren geleden een cd uit die Philippe Thuriot opnam met de New Yorkse jazzmuzikant Ellery Eskelin. Hij verzorgde ook de muziek voor diverse dansvoorstellingen van Les Ballets C de la B.

De accordeonvirtuoos kreeg vooral internationale erkenning met zijn uitvoering van de Goldbergvariaties van J.S. Bach. Tijdens Airbag zal Philip Thuriot in de Brugse stadsschouwburg solo op eigenzinige manier de preludes en fuga’s van de barokmeester aanpakken.

Spiegeltent

Het drie weken durend festival telt veertig concerten, die een staalkaart vormen van hetgeen de accordeon vandaag te bieden heeft. Met onder meer opnieuw een spiegeltent langs de Kruisvest als een van de locaties. De accordeonklas van het stedelijk conservatorium mag op 7 mei in de schouwburg de aftrap geven van Airbag.

Daarnaast biedt het festival Italiaanse folk (Luca Bassanese), Mexicaanse protestzangers (Kumbia Boruka), maar ook Waalse guingette (Mamaliga), jazz (3Men in a boat) als rumba (Orkesta Mendoza), Franse chansons (Patrick Riguelle) en Nederlandstalig lied (Jan De Smet en Lien Van de Kelder).

Er is ook tango met combatboots (Marino Punk), technofolk (Turfu), een woordeloze familievoorstelling (Boom – Tal en Thee op de tonen van een doedelzak, sopransax en accordeon) en zelfs een burlesque avond, met pluimen en striptease.

Info: www.airbagfestival.be