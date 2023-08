Tiende en laatste editie van muziekquiz op kermiszaterdag: “Maar liefst honderd fragmenten”

Op zaterdag 2 september vindt de tiende en misschien ook wel laatste editie van de muziekquiz plaats in Zonnebeke. Wie wil doorgaan als echte muziekkenner, mag niet ontbreken. Deelname is gratis en ploegen mogen uit maximaal drie deelnemers bestaan.

Het was Marnick Gunst (64) die in 2013 met de eerste muziekquiz op de proppen kwam. “Ik ben een echte muziekfanaat met een voorkeur voor rock”, begint Marnick zijn verhaal. “Mijn eerste optreden dat ik bijwoonde was Tjens Couter, met de legendarische Arno. Dat ontstak de vlam om in de loop der jaren heel veel optredens bij te wonen. Naast muziek maak ik ook graag quizzen. Vroeger was er in de vooravond van kermiszaterdag helemaal niks te doen. Ik kreeg het idee om met een muziekquiz wat leven in de brouwerij te brengen.”

Marnick krijgt hulp

Dat Marnick gelijk had, bewijst het succes van zijn muziekquiz in de loop der jaren. Op de eerste editie in 2013 waren er 11 deelnemende ploegen en in 2022 was dat aantal opgelopen tot meer dan 50. Om alles in goede banen te leiden, krijgt Marnick voor de organisatie de hulp van Gregory Six, Anne Denys maar ook zijn zoon, dochter, echtgenote en familieleden steken een handje toe. Dat is nodig want in totaal zijn er meer dan 150 mensen bij betrokken.

Vragenverzameling

Alle vragen komen van Marnick die nu over een 900-tal vragen beschikt. “Daarom wordt dit wellicht ook de laatste editie, mijn vragenarsenaal is bijna uitgeput”, gaat Marnick verder. “Daarbij was tien edities ook van bij de start het opzet. De quiz bestaat uit 100 muziekfragmenten die 40 seconden worden gespeeld. De deelnemers geven de titel, de uitvoerder en beantwoorden een extra vraag. Alles genres uit meer dan een halve eeuw muziek komen aan bod, behalve klassieke muziek. Het is dus een voordeel om een gevarieerd drietal samen te stellen. Het motto? Een gezellige avond met veel muziek. De deelname is gratis. De ploegen mogen maximum uit drie personen bestaan,” besluit Marnick.