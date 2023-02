Tieltse zusjes Elsen musiceren op Apero con Fuoco

Het voorlaatste concert in de reeks Apero con Fuoco gaat door in Theater Malpertuis Tielt, Stationstraat 25, op zondag 12 maart om 11 uur. Triotique brengt er haar voortelling ‘Poèmes d’amour’ op een concert mede in het kader van Internationale Vrouwendag op 8 maart.

De Tieltse zusjes Elke (dwarsfluit) en Frauke (hobo, zang) Elsen vormen met pianiste Margot Wellemann het ensemble Triotique. Samen met voordrachtkunstenares Veerle Janssens brengen ze een programma met werken van uitsluitend vrouwelijke componisten, een bloemlezing uit toekomstige CD-project Poèmes d’amour. Een symbolisch concert enkele dagen na de Internationale Vrouwendag.

Je maakt kennis met werk van onder andere Clara Schumann (echtgenote van), Fanny Mendelssohn (zus van), Mel Bonis, Ethel Smyth, Nadia Boulanger en de Belgische componisten Eva Dell’Acqua en Annelies Van Parys. Deze laatste componeerde een werk in opdracht van Triotique dat op dit concert haar wereldpremière beleeft. De toegangsprijs is 12 euro, voor leerlingen van de academie 5 euro. Kaarten reserveren voor dit Apero-concert kan via deze link of via 051/428260 of samw@tielt.be.