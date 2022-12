Tieltse zanger Greg brengt ambiance in woonzorgcentrum Het Laar

In woonzorgcentrum Het Laar in Zwevezele vond er een muzikale namiddag plaats waarbij zanger Greg hoofdact was.

Iedere vrijdagnamiddag gaan de bewoners van Het Laar de muzikale toer op tijdens de muzieknamiddag. “Iedereen is welkom om mee te dansen of mee te zingen tijdens onze muzieknamiddag”, vertelt directeur Wim Velghe. “Er is telkens een DJ aanwezig die nummers draait uit de oude doos. De bewoners kunnen telkens hun favoriete nummers aanvragen. Af en toe nodigen we wat lokaal talent uit dat dan een live optreden verzorgt.”

Greg en Jason Bradley

Laatst was de Tieltse zanger Gregory Vandenheede te gast in het woonzorgcentrum. “Zanger Greg is grote fan van André Hazes en dit genre was voor de zanger de voor de hand liggende keuze om het publiek te plezieren met liedjes uit het leven gegrepen. Hij zong Nederlandstalige nummers en dit aangevuld met enkele Engelstalige oldies. Er was ook een gastoptreden van Jason Bradley. Samen brachten ze enkele duetten.” Okra Zwevezele werkte graag mee aan dit evenement.